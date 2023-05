L’ambassadeur sans patrie

L'ambassadeur Soroosh se présente donc comme le porte-parole des revendications de ses compatriotes au Canada. Mais avec la crise humanitaire dans laquelle s'enfonce le pays et le sort réservé aux femmes par les talibans, plusieurs Afghans vivant au Canada ont perdu confiance dans toute solution diplomatique.

Il existe une soixantaine d'ambassades et de consulats afghans toujours en fonctionnement à travers le monde, mais la mission diplomatique afghane au Canada est la seule de l'Amérique du Nord. Et on y travaille en équipe réduite : des 17 employés qui y travaillaient, il n’en reste que 5. À Washington, le personnel a dû plier bagage, faute de fonds.

« Ma mission principale est maintenant de plaider la cause du peuple afghan. » — Une citation de Hassan Soroosh, ambassadeur afghan au Canada

Hassan Soroosh est ambassadeur de la République islamique d'Afghanistan au Canada depuis 2019. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Hassan Soroosh s'efforce surtout de porter la voix des femmes de son pays et de faire reconnaître l'apartheid sexuel dont elles sont victimes. Les femmes mènent un mouvement de résistance face au régime taliban, elles ont ouvert des écoles clandestines pour éduquer les filles, même si le régime l'interdit. Elles continuent de se battre, elles ont besoin de notre soutien , dit-il.

L'heure n'est plus à la diplomatie

Le Centre des femmes afghanes de Montréal ne croit pas que l’ambassadeur Soroosh peut, par des mots, faire la différence pour leurs compatriotes qui résistent au régime taliban en Afghanistan.

Makai Harif, la fondatrice du centre, donne l’exemple de l’une de ces résistantes. Fatima Sherzad a mis sur pied une petite entreprise d'artisanat à Kaboul. Pour y arriver, elle s’est tournée vers le Canada, mais ce n'est pas grâce à l’aide de l’ambassade qu'elle a pu y parvenir. C’est le Centre des femmes afghanes de Montréal qui a financé l’initiative de Fatima.

Fatima Sherzad a mis sur pied une petite entreprise d'artisanat à Kaboul grâce à l'aide du Centre des femmes afghanes de Montréal. Photo : Gracieuseté : Centre des femmes afghanes de Montréal

Elle m'a appelée et m'a dit : "Nous sommes 15 femmes talentueuses et nous voulons faire de l'artisanat et le vendre au bazar pour soutenir nos familles" , raconte Makai Harif, qui a fui l'Afghanistan il y a plus de 20 ans et qui a fondé le Centre des femmes afghanes de Montréal. Elle n'a pas hésité à faire parvenir à Fatima les fonds nécessaires.

Cet argent, je le prends directement de ma poche, explique l’enseignante à la retraite. J’ai un peu d'économies, je suis heureuse d'aider les gens. Je pourrais le garder, mais cet argent est bien plus utile comme ça , ajoute-t-elle.

Makai Harif a fondé le Centre des femmes afghanes de Montréal. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Si elle donne sans compter, c'est aussi parce qu'elle a perdu confiance dans les solutions diplomatiques, particulièrement dans la mission d'assistance de l' ONU sur le terrain. Les Nations unies ne peuvent pas vraiment aider. Elles ont beaucoup de pouvoir, mais elles n'écoutent pas. Elles se font de la publicité, mais elles ne font rien pour le peuple , dénonce Mme Harif.

Elle n’est pas la seule à soulever des doutes sur l’efficacité de la diplomatie pour venir en aide au peuple afghan. La directrice générale du Centre des femmes afghanes de Montréal, Victoria Jahesh, se demande si, au point où en est la situation, il ne faudrait pas tendre la main au régime taliban. Je pense qu'il faut qu'il y ait une diplomatie de manière à rester avec les talibans, voir ce qu'ils veulent, c'est quoi leur entente et voir comment on peut aider le peuple innocent qui est actuellement visé par la crise humanitaire , insiste-t-elle.

« Je voudrais que le Canada vienne en aide au peuple et [travaille à] une entente avec le régime. » — Une citation de Victoria Jahesh, directrice de l’Association des femmes afghanes de Montréal

Victoria Jahesh, directrice générale du Centre des femmes afghanes de Montréal Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

L’ambassadeur persiste