La Saskatchewan enregistre quatre nouveaux records de chaleur

Quatre communautés de la Saskatchewan ont battu des records de chaleur lundi alors que les températures élevées et le manque d’humidité augmentent le risque de feux de forêt dans la province .

Selon Environnement Canada, il y a actuellement une masse d’air chaud inhabituelle pour la saison au-dessus de la Saskatchewan.

L’agence fédérale a enregistré une température de 29 °C dans la région de Nipawin, battant ainsi le précédent record de 27,1 °C qui remontait au 15 mai 1978.

La palme de l'endroit le plus chaud en Saskatchewan lundi revient toutefois à Meadow Lake avec 29,2 °C, battant ainsi le record de 27,8 °C enregistré en 2018.

Waskesiu Lake et La Ronge ont également établi de nouveaux records pour un 15 mai. Les deux régions ont respectivement enregistré des températures de 28,4 °C et 24,5 °C, battant les précédents records de 2018 (24 °C) et de 2003 (23,8 °C).

Avec les informations de Liam O'Connor