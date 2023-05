Un peu partout sur la planète, les changements climatiques alimentent des feux de forêt toujours plus récurrents et plus dévastateurs. La combustion de toute cette matière végétale relâche en conséquence du CO2 dans l’atmosphère, ce qui contribue en retour au bouleversement du climat.

C’est un cercle vicieux et infernal.

Les feux de forêt forcent des dizaines de milliers de personnes à l’évacuation et détruisent tout sur leur passage.

De tout temps, il y a eu des feux. Ils sont une perturbation naturelle qui contribue à la régénération, à la bonne santé et à la diversité des écosystèmes forestiers.

Toutefois, les changements climatiques complexifient le phénomène. L’augmentation des températures à la surface de la planète et la diminution de l’humidité relative dans l’atmosphère créent un climat idéal pour des feux plus fréquents et au comportement plus imprévisible.

Les experts constatent aussi que les saisons de feux commencent plus tôt et se terminent plus tard.

Les chaleurs qui frappent l’ouest du continent nord-américain en ce moment surviennent normalement vers la fin juin. Cela fait une énorme différence, puisqu’en mai, les feuilles ne sont pas encore toutes sorties, voire à peine.

Après la feuillaison, les plantes de la canopée et celles au sol ont une grande teneur en eau, ce qui fait en sorte que le combustible est moins inflammable après la feuillaison , rappelle Marc-André Parisien, chercheur au Service canadien des forêts à Edmonton.

Pire encore, quand le temps sec se prolonge, la matière végétale brûle non seulement à la surface mais aussi très profondément dans le sol. C’est ce qu’on constate actuellement dans l’Ouest canadien. Ce sont les fameux feux de tourbières, ces sols organiques normalement saturés d’eau. Quand le sol s’assèche ainsi par manque de pluie ou de neige, il peut brûler par combustion lente, sans flammes et presque sans fumée. Le feu ne meurt pas vraiment pendant l’hiver : il reprend de la vigueur quand le temps chaud revient et peut se consumer pendant des mois et des mois, nourrissant ainsi les brasiers en surface.

Un feu de tourbière dans le Bas-Saint-Laurent en juin 2020. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

À l’échelle de la planète, un rapport du Programme des Nations unies sur l’environnement publié l’année dernière prévoit que les changements climatiques devraient rendre les feux incontrôlés plus fréquents. Les experts prévoient une croissance mondiale des incendies extrêmes jusqu’à 14 % à l’horizon 2030, 30 % d’ici 2050 et 50 % d’ici la fin du siècle.

Le plus récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publié en 2022, montre aussi qu’avec la trajectoire actuelle du réchauffement, les feux de forêt ne sont pas près de disparaître dans plusieurs zones de la planète.

La pression climatique ne s’essoufflera pas.

Le rapport publié mercredi matin par l’Organisation météorologique mondiale en rajoute et nous le rappelle brutalement : les experts s’attendent à de nouveaux records de température sur la planète au cours des cinq prochaines années. Ils s’attendent même à ce que le fameux seuil d’un réchauffement de 1,5 degré Celsius par rapport à l’ère préindustrielle soit temporairement atteint ou dépassé d’ici 2027.

Les forêts brûlent un peu partout, de la Californie au Brésil, du Portugal à la Grèce, de l’Australie au Canada. Même la Sibérie offre désormais aux caméras du monde et aux observateurs d’images satellitaires des spectacles jusqu’ici inédits.

S’adapter : tirer avantage des connaissances de la science

Cette réalité fait donc évoluer le Canada vers une relation différente avec ces incendies. Ce qui était considéré comme une manifestation saisonnière deviendra de plus en plus la norme.

Il faut donc tenter de s’y adapter.

Quand il y a de grands feux qui brûlent à très haute intensité, il n’y a rien à faire, constate Marc-André Parisien. Le feu va brûler. Par contre, on peut se protéger.

À très court terme, les autorités peuvent améliorer l’efficacité des systèmes d’alerte pour faire évacuer la population au bon moment. On peut aussi mieux construire (ou reconstruire) les maisons et les immeubles, avec des matériaux plus résistants à la chaleur ou avec des portes et des fenêtres mieux scellées contre la fumée. On peut aussi mieux aménager les terrains, les cours d’école et les parcs pour qu’ils soient moins vulnérables.

À plus long terme, toutefois, le chemin est plus complexe.

Le feu a fait des ravages dans les collines habitées au nord de Los Angeles en 2018. Photo : Radio-Canada / Etienne Leblanc

Il faudra revoir l’aménagement du territoire et avoir le courage de ne pas développer davantage les villes et les communautés dans les zones à risque. Un feu fait toujours moins de dommages s’il ne passe pas sur le chemin des humains. La Californie l’a appris à ses dépens en permettant un développement urbain effréné dans les zones à risque depuis plusieurs décennies.

D’un point de vue plus technique, les experts s’affairent aussi, entre autres, à trouver un aménagement optimal des forêts, notamment celles situées plus près des zones habitées. Ce qu’on veut faire, c’est réduire la quantité et la qualité du combustible [inflammable], explique Marc-André Parisien. On peut favoriser certaines essences d’arbres comme les feuillus, qui brûlent moins bien que les conifères.

Il faut ainsi nettoyer la forêt à certains endroits, la fragmenter, pratiquer de l’éclaircissage là où c’est nécessaire et enlever le bois mort là où c’est possible.

Cependant, au-delà d’un aménagement plus adapté, ce sont les avancées scientifiques et technologiques qui donnent vraiment de l'espoir. Le génie scientifique au service de la lutte contre les feux de forêt évolue très rapidement.

Partout sur la planète, les satellites sont appelés à jouer un rôle fondamental, notamment pour améliorer la détection des feux, pour mieux prévoir leur comportement et pour mieux prédire leur trajectoire en fonction de la nature de la végétation, de la topographie ou de la structure des vents.

Un feu brûle dans une forêt en pente? Dans ce cas, les flammes peuvent s’emballer avec des effets de tourbillon qui renforcent la convection, une information très précieuse quand elle est précise.

Et encore : quels sont les changements prévus dans la dynamique éolienne? Quelles sont les variétés de plantes au sol? Quel est l’état précis de la sécheresse des végétaux? Y a-t-il des feux de tourbières qu’on ne détecte pas du sol?

Tous ces facteurs peuvent influencer le parcours et l’intensité d’un feu. Les connaître avec plus de détails permettra de mieux comprendre ce qui nous attend, d’anticiper les facteurs de risque et les effets, de mieux déployer les pompiers pour optimiser l’efficacité de leurs interventions et de mieux gérer les évacuations.

Une image satellite de la fumée produite par les feux qui consument les forêts albertaines. Cette fumée se répand sur le Manitoba, le sud de l'Ontario et le nord-est des États-Unis. Photo : La Presse canadienne / Fournie par NASA Worldview

Les satellites permettent de raffiner les données à cet égard. Au Canada, par exemple, la mission GardeFeu  (Nouvelle fenêtre) , à laquelle est associée l’Agence spatiale canadienne, sera un des seuls systèmes satellitaires au monde qui sera entièrement consacré à la surveillance des feux de forêt. Le hic, c’est qu’il faudra attendre jusqu'en 2029 pour qu’il soit fonctionnel.

C’est sans compter les avancées de l’intelligence artificielle, qui vont permettre de raffiner les simulations informatiques réalisées pour mieux comprendre le comportement des feux.

Partout sur la planète, les chercheurs font des progrès. Ils comprennent mieux aujourd’hui, par exemple, si la chaleur d’une zone de feu dans la forêt est transférée soit par convection (c'est-à-dire par les gaz chauds, par exemple comme un séchoir à cheveux), soit par rayonnement (comme la céramique qui devient chaude grâce aux rayons du soleil). À titre d’exemple, un feu qui brûle sur un terrain fortement incliné verra son pouvoir de convection se décupler et les flammes n’auront pas le même comportement.

Une meilleure compréhension de la physique d'une flamme aide les autorités à connaître de façon plus précise la progression potentielle du feu et à mieux déterminer les interventions appropriées.

Dans la même veine, les experts tentent de mieux comprendre le rôle des plantes qui poussent au pied des arbres dans les forêts à risque d’incendie. Ces connaissances sur l’écologie locale leur permettent de mieux anticiper l’évolution d'un feu. Certains végétaux sont plus inflammables que d’autres; d’autres sont des combustibles moins efficaces, ce qui peut changer le cours d’un incendie.

Ce savoir écologique autorise aussi les experts à mieux conseiller les autorités quant aux plantes et aux arbres qui devraient être autorisés autour des maisons dans les zones à risque. Ces interventions peuvent prévenir un foyer d’incendie potentiel.

Pour les gardiens du feu autochtones, le brûlage dirigé est la clé de la prévention des énormes incendies de forêt, qui ont décuplé en Colombie-Britannique en raison de la crise climatique. Photo : Radio-Canada / Harold Dupuis/CBC/La Semaine Verte

Combattre le feu par le feu : le savoir traditionnel des Autochtones

Une des techniques reconnues pour éliminer le combustible dans les forêts est le brûlage dirigé. Cette stratégie vise à brûler d’avance et de façon très méthodique la végétation et les arbres morts avant qu’ils n’alimentent un feu potentiel.

Le brûlage est pratiqué depuis des millénaires par les gardiens du feu autochtones partout sur la planète. Cette technique permet non seulement de limiter les feux mais aussi de faire de la place pour une nouvelle végétation qui peut attirer les animaux.

Les détenteurs du savoir autochtone sur le feu ont une connaissance fine des cycles naturels du climat dans leur région. Ils comprennent aussi le comportement du feu et la façon dont les éléments de la nature, comme la végétation, contribuent à son régime naturel dans leur région.

Cette technique a pourtant été proscrite à l’arrivée des colons, aux 18e et 19e siècles. Toutefois, à la faveur des changements climatiques et de l’intensification du phénomène des feux de forêt un peu partout, le brûlage dirigé suscite de nouveau l’intérêt des autorités dans des pays comme le Canada, les États-Unis et l’Australie ainsi que dans différents pays d’Amérique du Sud.

Au Canada, c’est en Colombie-Britannique que le processus est le plus avancé, mais le programme de coopération avec les Autochtones pour les brûlages dirigés n'a reçu en 2022 qu’une fraction du budget consacré à la lutte contre les feux, soit 1,2 million de dollars sur un total de 359 millions. Les communautés autochtones peuvent mettre en œuvre cette pratique ancestrale, mais elles doivent en demander l’autorisation, ce qui ralentit considérablement le processus.

La Californie, dont le territoire a été ravagé par de nombreux feux au cours de la dernière décennie, a mis sur pied un programme similaire afin d’intégrer le savoir autochtone dans les pratiques quotidiennes de gestion des feux.

C’est l’Australie qui a le plus intégré la science autochtone à sa stratégie de protection des forêts et de lutte contre les feux. Victime de longue date des incendies de brousse, la grande île a perdu un cinquième de ses forêts dans le grand brasier qui a ravagé le pays à l’automne 2019 et au début de l’année 2020. Depuis plusieurs années, des projets de gestion des feux menés par des Autochtones ont employé des milliers de personnes pour brûler des terres de façon préventive.

Puisque le phénomène des feux de forêt est appelé à s’intensifier, il n’aura jamais été aussi crucial de mettre toutes ces connaissances scientifiques, traditionnelles et récentes, au service de la nature et de l’humain.

Les incendies ne font pas que des ravages dans les forêts. Ils font aussi disparaître des vies entières en poussière.