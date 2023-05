Un groupe de travail créé pour aider l’industrie marémotrice de la baie de Fundy

Après avoir rencontré des représentants de l'industrie, la ministre Joyce Murray a déclaré que les entreprises privées et les représentants du gouvernement feront des recommandations sur la façon dont son ministère peut clarifier les exigences en matière de protection des poissons et réduire les délais d'obtention des approbations.

Sustainable Marine Energy, une entreprise du Royaume-Uni, a mis fin à ses activités jeudi dernier. Le directeur général Jason Hayman évalue les pertes des entreprises privées jusqu'à 40 millions $ et a prédit un ralentissement des investissements dans les projets marémoteurs canadiens.

M. Hayman a expliqué que malgré les données scientifiques qui suggèrent que les poissons ont tendance à éviter les turbines marémotrices, le ministère des Pêches a passé plusieurs années à débattre avec son entreprise sur les détails, le calendrier et la portée de ses propositions, et ses investisseurs ont mis fin au projet.

Explorer les sources de frustration

Mme Murray dit qu'elle a accepté de mettre sur pied un groupe de travail, coprésidé par Ressources naturelles Canada, afin de permettre à l'industrie d'explorer les sources de frustration.

Elle affirme que son ministère travaillera avec les entreprises pour trouver des solutions.

Cependant, elle a souligné que ses fonctionnaires doivent continuer à se conformer aux exigences réglementaires pour protéger les espèces de poissons dans la baie.

La ministre canadienne des Pêches et Océans Joyce Murray (Archive). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il reste trois promoteurs qui prévoient d'occuper des emplacements dans une installation d'essai exploitée par le Fundy Ocean Research Centre for Energy, une organisation à but non lucratif, près de Parrsboro, en Nouvelle-Écosse.

L'installation fournit des postes d'amarrage où les entreprises marémotrices peuvent se connecter au réseau électrique, contrôler l'impact environnemental de leurs activités et prouver leur rentabilité.