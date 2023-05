La Popote Express de Chicoutimi annonce sa fermeture temporaire

La Popote Express de Chicoutimi cessera temporairement ses activités à compter du 15 juin. L'organisme communautaire, qui prépare et livre des repas à des personnes âgées en perte d'autonomie et dans le besoin, est touché par un manque de financement.

La direction de la Popote Express de Chicoutimi tenait un service de cafétéria situé dans l’édifice de CGI . Toutefois, depuis la pandémie, les revenus engendrés par cette cafétéria ne sont plus suffisants pour continuer les activités de la popote.

On avait ramassé des sous, mais là on s'en va dans un mur. On opère une cafétéria au 930, Jacques-Cartier qui est l'édifice de CGI, puis il y a plein de monde dans cette bâtisse-là, mais depuis la pandémie, la majorité des gens ne sont pas revenus dans la bâtisse. Alors la cafétéria n'a pas rouvert, jamais, et c'était la majorité de mon financement , a expliqué le président du conseil d'administration de la Popote Express de Chicoutimi, Richard Bergeron.

Œuvrant auprès des gens âgés en perte d'autonomie ou dans le besoin, la mission des popotes au Québec est bien plus qu'un service de livraison de repas, selon la directrice générale du Regroupement des popotes roulantes du Québec, Karine Robinette.

Il y a aussi tout un système de vigie qui est en place. Parce que les bénévoles, quand ils viennent à la maison porter les repas, ils ont créé un lien, ils sont alertes, sont au courant , a-t-elle mentionné.

Chaque semaine, ce sont en moyenne 350 repas qui sont préparés et livrés par la popote.

Des utilisateurs déçus

Cette nouvelle inquiète de nombreux utilisateurs, dont Danielle Émond, qui utilise les services du camion depuis plus de six ans. Pour elle, l'annonce de fermeture temporaire du service alimentaire est anxiogène. La dame vit seule et son fils ne réside pas dans la région. Elle craint de perdre de l’autonomie.

Depuis plus de six ans, Mme Émond utilise les services de la Popote express de Chicoutimi pour ses repas quotidiens. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Je ne suis plus habitué à me faire à manger. Ça fait six ans. Je m'en fais la fin de semaine, mais c'est toujours de petites choses. Puis par exemple, moi quand je fais de la soupe, je mange la même variété pendant cinq jours. Eux, c'est une variété différente par jour donc je mange mieux, ça c’est certain , a déploré Danielle Émond.

La dame espère que la popote reprendra ses activités d'ici l'hiver. Pour le moment, la dame de 78 ans doit réorganiser son budget.

À ce prix-là, il n'y en a pas. Et vous savez, les retraités, on vit avec nos retraites. Je ne retrouverai pas ce genre de service ailleurs , a-t-elle ajouté.

La direction de la Popote Express de Chicoutimi se donne jusqu'à la fin de l'été pour trouver du financement, sans quoi elle devra fermer définitivement. La situation n'est toutefois peut-être pas perdue, puisque la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, a annoncé le 3 mai dernier une aide de 10,4 millions de dollars pour soutenir les popotes roulantes du Québec.

D'après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque