Plus de 140 enfants attendent toujours une place en garderie en Matanie

Le projet de construction de cette nouvelle installation a été initialement déposé il y a 10 ans. Ouvert depuis avril 2022, le bâtiment a coûté un peu plus de 2 millions de dollars.

Dans toute la construction d’un CPE , il y a toujours des défis. Il y a eu des changements de gouvernement et de règles budgétaires, ce qui a fait en sorte qu’on a déposé le projet 3 fois en 10 ans , précise la directrice du CPE de Matane, Brigitte Desrosiers.

« C’est comme si j’accouchais d’un bébé après 10 ans de maternité. » — Une citation de Brigitte Desrosiers, directrice du Centre de la petite enfance de Matane

Brigitte Desrosiers attendait la concrétisation de ce projet avec impatience. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, se rappelle même d'en avoir fait l'annonce en 2013, alors qu'il était ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent.

Ça a été long pour rien. Souhaitons que les prochaines annonces soient plus rapides dans leur exécution pour que les enfants puissent apprécier ces lieux , mentionne-t-il.

La 3e installation du CPE de Matane a coûté un peu plus de 2 millions de dollars à construire. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Une 3e, une 4e et une 5e installation

Les responsables du CPE travaillent actuellement à répondre à la demande criante en matière de places en garderie subventionnée dans la MRC de La Matanie.

Une quatrième installation, qui pourra accueillir 70 enfants, est d'ailleurs en chantier.

Cette quatrième installation devrait accueillir des enfants en 2023. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pascal Bérubé se dit également prêt à partir en croisade pour une cinquième installation puisque les besoins sont encore présents.

« On a amplement de demandes pour une cinquième installation. Il faut se mettre en mouvement. On ne peut pas s’arrêter là, il y a trop de demandes. » — Une citation de Pascal Bérubé, député péquiste de Matane-Matapédia

On a près de 150 familles qui attendent, donc je me suis permis de suggérer au conseil d’administration une cinquième installation. On devrait considérer d’autres secteurs hors du centre-ville de Matane, par exemple à Saint-Luc-de-Matane, Saint-Ulric, Sainte-Félicité, où je vois qu’il y a une augmentation du nombre d’enfants , conseille-t-il.

Pascal Bérubé était présent à l'inauguration de la troisième installation. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

De son côté, Brigitte Desrosiers préfère opter pour les places en milieu familial pour pourvoir ce manque. Possédant l'autorisation de créer une soixantaine de places de ce type grâce à des projets pilotes, elle espère trouver des locaux rapidement.

On approche des municipalités, on est en pourparlers aussi avec le cégep et la polyvalente à Matane. On va finir par trouver des solutions, mais c’est un travail de longue haleine , soutient-elle.

« Développer des places en Matanie, c’est une priorité pour moi. Mon but est que chaque enfant ait une place en milieu familial ou en installation. » — Une citation de Brigitte Desrosiers

En guise de solution, le maire de Matane, Eddy Métivier, assure qu'il tentera de trouver des locaux pour accueillir davantage d'enfants. On veut s’asseoir avec Mme Desrosiers pour trouver différentes pistes de solution.

Le CPE mise sur la formation des éducatrices

Le CPE de Matane rencontre également des défis quant à la main-d’œuvre. Selon Mme Desrosiers, il manque encore une dizaine d'éducatrices en Matanie.

« On invite les éducatrices à l’extérieur de la ville de Matane à venir déposer leurs candidatures. On a de la place pour travailler. » — Une citation de Brigitte Desrosiers

Elle indique que le CPE procède actuellement à la formation de 14 éducatrices à travers un programme de travail-études.

Avec ce programme, les éducatrices étudient 15 heures par semaine et travaillent entre 10 et 20 heures en CPE par semaine, sur une base de 14 mois. Par la suite, elles obtiennent un diplôme d’éducatrice à la petite enfance et elles ont la chance d’être coachées par notre équipe pendant 15 mois avant de devenir éducatrices , explique Brigitte Desrosiers.

Quatre nouvelles candidates au programme sont attendues cet automne. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La directrice estime que d'ici un an et demi, le nombre d'éducatrices nécessaire au bon fonctionnement du CPE sera atteint. On est organisé. Ça se passe très bien. Le coaching se fait. On va y arriver , lance-t-elle.

La première installation du CPE de Matane, La Marmaille, a ouvert ses portes en 1978 et la deuxième, Les P’tits Loups de Mer, en 2003.

Avec les informations de Jean-François Deschênes