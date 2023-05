Le N.-B. veut divulguer l’identité de genre aux parents même contre la volonté de l’enfant

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, estime que l’école doit absolument informer les parents lorsqu’il est question, par exemple, de l’utilisation d’un autre prénom, en lien avec l’identité de genre.

La politique permet à un enfant de moins de 16 ans de changer de nom, de sexe, etc., et les parents n'en ont aucune connaissance. En fait, c'est caché aux parents, c'est ce genre de croyance que les parents n'ont pas besoin de savoir, que les parents ne jouent pas un rôle, et je ne pense pas que les parents croiraient qu'ils n'ont aucun rôle en ce qui a trait à ce que trouvent leurs enfants, ce qu'ils croient, ce qu'ils font, où ils vont , exprime Blaine Higgs.

« Les enfants ont des parents, et les parents doivent être responsables de leurs enfants. » — Une citation de Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

La politique 713 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre permet de garder confidentiel un prénom préféré par un élève. Si l’élève a moins de 16 ans, le consentement pour l’utilisation officielle du prénom préféré est nécessaire. Mais, la direction de l’école ne peut pas contacter les parents à ce sujet sans l’accord de l’élève.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, remet en question la politique 713 sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Avant de communiquer avec un parent, la direction d'école doit obtenir le consentement éclairé de l’élève pour discuter de son prénom préféré avec ses parents , peut-on lire à l’article 6.3.2 de la politique 713.

Interrogé à savoir si l’école devrait aviser les parents, même si l’élève sent qu’il serait persécuté à la maison, voici ce qu’a répondu le premier ministre du Nouveau-Brunswick: vous devriez faire une enquête auprès des parents et leur demander combien d'entre eux pensent qu'ils devraient savoir ce que pensent leurs enfants, à quoi leurs enfants sont exposés, quelle décision ils pourraient prendre en tant qu'enfants.

C'est peut-être une réalité, et je ne dis pas que je suis en faveur de cette réalité ou non , a-t-il rajouté, en référence aux parents qui seraient homophobes ou transphobes.

Pas de séances de lectures par des drag queen

Le premier ministre Blaine Higgs a abordé la question des lectures de contes par des drag queen, sans être questionné sur le sujet. Il a tenu à partager son opinion, tranchée, sur le sujet.

Pendant que le débat sur la politique 713 se déroulait à l'Assemblée législative, à l'extérieur flotte un drapeau hissé à l'occasion de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, le 17 mai. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Selon lui, les élèves de l’élémentaire ne devraient pas se retrouver dans une situation où une drag queen leur lit un conte. Je ne pense pas qu'ils devraient l’être à cet âge , dit-il.

Selon Blaine Higgs, ils sont trop jeunes. Je pense que nous enseignons aux enfants à se développer et à grandir et ils doivent l'être, prendre une décision à mesure qu'ils vieillissent et qu'ils deviennent plus sages. Essayons-nous d'enseigner la tolérance et l'acceptation, ou essayons-nous d'enseigner la promotion , demande-t-il.

Trois plaintes ont suffi pour revoir la politique 713 selon Kelly Lamrock

Le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, Kelly Lamrock, a révélé que le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance avait entrepris une révision de la politique 713 après avoir reçu seulement trois plaintes. Le ministère n’examine pas la politique 713 avec soin ou sérieux , estime Kelly Lamrock.

Pourtant, en chambre, le ministre Bill Hogan a répété qu’il avait reçu des centaines de courriels de personnes qui se plaignent. Et Blaine Higgs a répété, c’est beaucoup plus que trois, c’est beaucoup plus que trois .

Kelly Lamrock, défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, dit que seulement trois personnes se sont plaintes de la politique 713. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Selon le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, le ministère n’a reçu aucune plainte du personnel enseignants, du personnel de soutien, ou d’élèves.

Kelly Lamrock craint, en fait, que le gouvernement ne se serve de ce débat pour imposer des mesures qui limiteraient des droits reconnus par la Charte des droits et libertés, ainsi que la Loi sur les droits de la personne.

Ce serait rendre un mauvais service à tout le monde que cet examen devienne une plateforme pour des luttes sur les droits eux-mêmes.

L’opposition dénonce unanimement le premier ministre

Tant les libéraux que les verts ont vertement dénoncé les propos du premier ministre.

« Ça semble que le premier ministre n’est pas reconnaissant des droits des enfants. » — Une citation de Susan Holt, cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick

La cheffe de l’Opposition officielle, Susan Holt, rappelle que la politique 713 vise, entre autres, à protéger les jeunes qui ne se sentent pas en sécurité à la maison. Pourquoi est-ce qu’on doit protéger les droits des enfants qui ne se sentent pas sécures à partager quelques informations avec leurs parents, il y a une raison pour cette politique.

La cheffe libérale, Susan Holt, estime que le premier ministre Higgs ne reconnaît pas les droits des enfants. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Susan Holt reconnaît que la politique 713 peut soulever des questions, mais cela ne devrait pas conduire à imposer une révision. On a besoin d’un gouvernement qui va répondre à ces questions avec une explication, pourquoi cette politique, qui a pris dix ans de développement, avec trois gouvernements, avec beaucoup d’experts, avec des enseignants, avec des parents et des élèves.

Selon elle, le premier ministre a décidé d’écouter une minorité, plutôt que de maintenir une politique qui protège un groupe de jeunes. On a trois plaintes au niveau du département, mais on a 4000 signatures sur une pétition sur cet enjeu, qui demande que cette politique soit protégée , remarque-t-elle.

« Ce que le premier ministre dit est extrêmement nuisible. » — Une citation de Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord

Selon le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, les propos du premier ministre risquent d’avoir des conséquences négatives pour bien des jeunes dans la province. Il y a des enfants, il y a des gens qui se retrouvent de moins en moins en sécurité à cause des genres de commentaires que notre premier ministre fait , déplore-t-il.

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, dit que les commentaires de Blaine Higgs sont irresponsables. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau