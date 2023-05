Pénurie de logements à Sept-Îles : une famille avec trois jeunes enfants à la rue

Une famille de Sept-Îles s'est retrouvée sans logement, lundi, après la décision du Tribunal administratif du logement (TAL) de résilier leur bail. Malgré l'aide d'un organisme de la région, les parents et leurs trois jeunes enfants n'ont pas réussi à trouver de nouveau toit.

Parfait Nganso est dans une impasse depuis la résiliation de son bail le 3 mai dernier. Il a dû quitter son logement le 15.

On reçoit une décision le vendredi 12 et on doit sortir le lundi suivant , raconte-t-il. Est-ce que nous avons le temps pour trouver un appartement? Comment je fais avec ma famille, j'ai un bébé de deux mois, où est-ce que je le mets lui?

Parfait Nganso et sa famille ont dû quitter leur logement après que le Tribunal administratif du logement a ordonné la résiliation de leur bail. Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Tout a débuté en décembre 2022, lorsque Parfait Nganso a remarqué l’apparition de coquerelles chez lui. Pendant les travaux de l’exterminateur, sa propriétaire a bloqué l’accès à la porte d’entrée et changé la serrure, l’accusant d’avoir introduit les insectes dans l’immeuble.

Dans les mois qui ont suivi, les deux parties sont passées deux fois devant le TAL . Une première fois, afin que le locataire puisse réintégrer son logement d’urgence, en décembre, puis en mars, afin d'évaluer la demande de résiliation du bail faite par la propriétaire, en raison du problème de coquerelles.

La juge France Tremblay a déterminé que M. Nganso n'avait pas suffisamment collaboré avec la propriétaire de l'immeuble pour éradiquer l’infestation de coquerelles et que le locataire a contribué à la propagation de ces dernières. Elle a donc accepté la demande de résiliation.

Cette décision et son application à peine quelques jours plus tard ont grandement surpris M. Nganso, qui se retrouve à court de ressources. Le père de famille estime avoir déboursé près de 20 000 $ pour l'extermination et le processus judiciaire.

« Le juge aurait pu dire que, à la fin de votre bail, vous partez de l'appartement. Là, on aurait compris. On aurait eu du temps pour trouver un appartement, on aurait du temps pour avoir une solution. » — Une citation de Parfait Nganso

La propriétaire de l'immeuble n'a pas voulu accorder d'entrevue à Radio-Canada.

La résiliation, une mesure extrême

Selon le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), le cas de M. Nganso est rare, mais pas unique.

Surtout dans le contexte, il y a une rareté de logements, puis presque une absence totale de logement abordable, il faut que la résiliation de bail soit utilisée en dernier recours , explique le co-porte-parole du Regroupement, Cédric Dussault.

Cédric Dussault, l'un des porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de Locataires du Québec (RCLALQ) Photo : Radio-Canada

Le RCLALQ ajoute que les ressources d'hébergement d'urgence sont défaillantes au Québec et encore plus en région.

« Ce qui existe est concentré autour du 1er juillet, sauf qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui se retrouvent à la rue pour différentes raisons et qui se retrouvent à la rue toute l'année. » — Une citation de Cédric Dussault, co-porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec

Un nouveau départ, mais où?

Avec sa femme et ses trois enfants, Parfait Nganso cherche maintenant à se reloger à Sept-Îles, une mission quasi impossible selon lui.

Lundi matin, tous leurs biens ont été entassés dans la voiture. Les trois enfants sont bien attachés dans leurs sièges, endormis. Parfait Nganso ignore encore où les petits dormiront ce soir-là.

Le couple Nganso a trois enfants en bas âge, dont un petit dernier né cet hiver. Photo : Radio-Canada

Est-ce qu'il faut qu'on retourne à Montréal, chez des proches? Même s'il fallait retourner à Montréal, on est cinq. On va aller chez un ami qui a un 4 et demi pour vivre à cinq dans une chambre? Pensez-vous que ça se fait ça? Et jusqu'à quand? , s’indigne-t-il.

Des appels sans réponse

Parfait Nganso ajoute qu’il a publié des appels à l’aide sur les réseaux sociaux. Malgré un budget de 1000 $ par mois pour un nouveau loyer, leurs démarches se sont avérées inutiles pour l’instant.

Le préposé aux bénéficiaires estime que Sept-Îles manque cruellement d'organismes pour venir en aide aux locataires. Une position partagée par l'organisme Alpha Lira, qui travaille pour l'intégration des nouveaux arrivants à Sept-Îles.

L'organisme n'a pas accès à des logements. C'est difficile pour nous à ce moment-là de faire quelque chose de concret , explique la responsable des services aux immigrants au centre Alpha Lira, Hélène Lejeune.

Hélène Lejeune est responsable des services aux immigrants au centre Alpha Lira. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

On a essayé de faire un appel à la population, de faire vibrer la corde sensible chez les gens pour essayer de trouver une solution. On a eu quelques pistes qui ne se sont pas avérées , continue-t-elle.

Le père de famille espère récupérer le bail d'un ami qui déménage en juillet. D'ici là, les Nganso comptent sur la générosité de leur communauté ou devront se tourner vers un hôtel.