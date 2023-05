Les Cowboys Fringants, CeeLo Green et Rick Ross à l’International de montgolfières

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

CeeLo Green (11 août)

Le chanteur et rappeur américain CeeLo Green fera un rare détour par le Québec le 11 août pour la soirée d’ouverture du festival. Celui qui a fait ses débuts au sein du groupe de hip-hop Goodie Mob a lancé deux albums solo au début des années 2000, avant d’exploser sur la scène internationale avec le mégasuccès Crazy, au sein du duo Gnarls Barkley (avec le producteur Danger Mouse).

Il a ensuite poursuivi sa carrière solo sous le pseudonyme de CeeLo Green en lançant en 2010 l’album Lady Killer, propulsé par la chanson Fuck You, également parue dans une version moins explicite sous le nom de Forget You. Son sixième album, CeeLo Green Is Thomas Callaway, est sorti en 2020.

Autres concerts à surveiller le 11 août : ceux de Clay and Friends et du rappeur Souldia, qui lancera un nouvel album le 26 mai.

CeeLo Green Photo : Getty Images / Photo by Karl Walter

Bebe Rexha (12 août)

La chanteuse américaine Bebe Rexha foulera les planches de la Scène 40e édition Loto-Québec le samedi 12 août avec sa voix puissante et son énergie débordante. La jeune femme d’origine albano-macédonienne a collaboré avec plusieurs artistes dont David Guetta (Hey Mama, Say My Name) et Doja Cat (Baby I’m Jealous). Elle a lancé fin avril son troisième album solo, Bebe.

Autres concerts à surveiller le 12 août : ceux de Marie-Mai, de l’auteur-compositeur-interprète montréalais Jordann et un DJ Set de la productrice et chanteuse Ouri.

Bleu Jeans Bleu (13 août)

En coton ouaté ou en perfecto, le public pourra assister le dimanche 13 août au concert de Bleu Jeans Bleu, groupe de rock aux paroles absurdes mené par Claude Cobra. Après le succès de son troisième album Perfecto et de la chanson Coton ouaté, le quatuor a lancé son quatrième opus, Top Minou, en 2022.

Autres concerts à surveiller le 13 août : ceux de Patrice Michaud, de Lou-Adriane Cassidy et un DJ Set du duo Milk & Bone.

Les Cowboys Fringants (17 août)

Groupe incontournable ayant aussi une armée de fans en Europe, les Cowboys Fringants surfent depuis bientôt quatre ans sur le succès de leur dernier album, Les antipodes. Le groupe se produira le 17 août sur la Scène 40e édition Loto-Québec.

Les Cowboys Fringants continuent à donner des concerts, malgré le fait que le chanteur Karl Tremblay lutte contre un cancer de la prostate depuis plusieurs mois. Au début du mois de mars, ce dernier a affirmé qu’il essayait un nouveau traitement après l’échec de la chimiothérapie. Il participe encore aux concerts du groupe malgré la maladie.

Autres concerts à surveiller le 17 août : ceux de la chanteuse folk Sara Dufour, de Sébastien Jauniaux alias Madiba King et de Simon Lachance, parolier et musicien pour Jérôme 50, Kinkead et Gabrielle Shonk, qui s’est récemment lancé en solo.

Rick Ross (1er août)

Énorme pointure du rap américain, Rick Ross présentera son gangsta rap au public le vendredi 18 août, une journée marquée par la présence de plusieurs artistes de hip-hop. Le rappeur de Miami a lancé son onzième album Richer Than I Ever Been en 2021.

Autres concerts à surveiller le 18 août : ceux de Koriass, de Jay Scott, de Marie-Gold et d’Emma Beko.

40 ans de musique et de ballons

Fondé en 1984 par Bob Burch et Dave McLeod, deux amateurs de montgolfières de Montréal, l’International de montgolfières est unique en son genre. La situation géographique et le climat de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu en font un endroit rêvé pour permettre aux aérostiers et aérostières de pratiquer leur sport dans des conditions idéales.

Au fil des années, la réputation du festival à l’international a amené de plus en plus d’artistes de renom à se greffer au spectacle de montgolfières, et la cuvée de cette année ne fait pas exception.

Je suis complètement excité de me joindre à ce beau festival! [...] J’espère que les vents vont être du bon bord pour que j’arrive à temps, j’ai l’intention de venir en montgolfière , a affirmé dans un communiqué l’humoriste Mathieu Dufour, nouveau porte-parole de l’événement.

Les billets pour le 40e International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu seront mis en vente mercredi. La programmation complète est disponible sur le site du festival  (Nouvelle fenêtre) .