Une sortie de route provoque un déversement de diesel à l’est de Senneterre

Le véhicule circulait sur la route 5000, qui donne accès au site du projet minier Windfall, de la compagnie Osisko. Le camion impliqué dans l’accident appartient à l’entreprise Transport Jacques Auger. Son conducteur n’a pas été blessé.

La porte-parole du ministère de l’Environnement, Ghizlane Behdaoui, souligne qu’un appel a rapidement été logé afin d’informer le ministère de la situation.

Nous avons reçu un appel via Urgence-Environnement nous informant qu’un camion avait été renversé à côté de la rivière Wetetnagami, sur le territoire de Senneterre. Le véhicule était un camion-citerne qui a été retiré le jour même. Notre laboratoire d’analyse spécialisé aéroportable s’est rendu sur place afin de prendre des échantillons et faire une lecture en direct pour déterminer la présence ou l’absence de diesel et de composés organiques volatiles comme le gaz et les vapeurs qui contiennent du carbone , détaille-t-elle.

Selon Mme Behdaoui, les travaux sont toujours en cours sur le site du déversement. Des boudins et des estacades ont notamment été installés à divers endroits, le long de la rivière Wetetnagami.

Analyses et précautions

Ghizlane Behdaoui signale que le laboratoire du ministère a analysé des échantillons de cours d’eau avoisinants - notamment les rivières O’Sullivan, Waswanipi et Opawica - et qu’aucune particule de diesel n’a été trouvée.

Des précautions sont tout de même prises pour les résidents de la communauté autochtone de Waswanipi.

« Nos intervenants sont entrés en communication avec la communauté de Waswanipi, qui a été approvisionnée en eau potable étant donné qu’elle ne peut pas utiliser l'eau actuellement, tant que nous n’avons pas les derniers résultats des analyses. » — Une citation de Ghizlane Behdaoui, porte-parole du ministère de l’Environnement

Le ministère dit ne pas connaître les quantités de diesel déversées à ce stade de l'intervention. En l’absence de cette information, Mme Behdaoui affirme ne pas être en mesure de s’avancer sur la portée des impacts environnementaux liés à l’incident.

Windfall s'implique

Par courriel, le président de la compagnie Osisko, Mathieu Savard, indique que des membres de la brigade incendie Windfall ont été dépêchés sur les lieux afin d’offrir leur soutien aux équipes d’urgence dès que l’événement a été signalé.

M. Savard précise également que c’est l’entreprise Transport Jacques Auger qui est responsable de coordonner les démarches auprès des parties prenantes, incluant la gestion environnementale, la décontamination du site et le retour à la normale de la circulation routière.

Également par courriel, Transport Jacques Auger a pour sa part fait savoir que ses équipes étaient « mobilisées sur le terrain depuis mercredi dernier afin de coordonner les actions requises pour assurer la récupération des fluides ».