La mine Minto, au Yukon, cesse ses activités sans crier gare

Dans un communiqué, Minto Metals, l’entreprise qui exploite la mine de cuivre et d’or près de Pelly Crossing, annonce avoir cessé toutes ses activités, une décision que le président-directeur général, Chris Stewart, qualifie d’extrêmement difficile et décevante .

Nous agissons de manière responsable en collaborant avec le gouvernement du Yukon pour éviter tout dommage à l’environnement , écrit l’entreprise sans toutefois offrir plus de détails.

Mardi, l’entreprise a également annoncé huit démissions de son comité de direction, dont celle de Chris Stewart et de la vice-présidente de l’entreprise, Tracy Dormer.

Actuellement, Minto Metals ne compte plus aucun dirigeant.

La mine Minto au Yukon est située près de Pelly Crossing et extrait principalement du cuivre. Photo : Capstone Mining

Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, John Streicker, indique n’avoir eu vent de la nouvelle que tard vendredi, même s’il assure savoir depuis un moment que la minière faisait face à des difficultés financières.

Je n’ai pas parlé avec Minto directement pour leur demander spécifiquement ce qui a mené à cette décision, mais je peux dire que, parce que nous travaillions étroitement avec eux, nous étions prêts à reprendre le flambeau rapidement , explique le ministre.

Selon lui, la sécurité du site et la poursuite du traitement des eaux contaminées sont prioritaires. Le gouvernement a d’ailleurs engagé un agent contractuel afin de mettre en place des mesures de protection de l’environnement.

« Les équipes ont été proactives et les rapports que je reçois m’indiquent que la situation est bien en main. » — Une citation de John Streicker, ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources

Les bassins de décantation bientôt à ras bord

Le mois dernier, le gouvernement du Yukon avait mis averti la minière que ses bassins de décantation arrivaient à ras bord et qu’elle devrait utiliser un bassin temporaire afin d’éviter tout débordement dans le ruisseau Minto qui se déverse dans le fleuve Yukon.

Le ministre indique que la deuxième station de traitement des eaux est maintenant fonctionnelle et que les deux stations fonctionnent depuis dimanche.

Nous nous concentrons à protéger l’environnement, mais en même temps ça aide à s'assurer que la la mine soit viable dans le futur , dit-il.

Le gouvernement aura accès au dépôt de sécurité de 75 millions de dollars de la mine Minto, mais le ministre admet que l’entreprise avait pris du retard dans ses paiements. Pour le moment, le montant disponible sera utilisé pour assurer le traitement des eaux contaminées, puis le gouvernement verra pour la suite .

Une situation prévisible

Pour Sebastian Jones de la Société de conservation du Yukon, l’abandon du site par la minière Minto démontre le besoin de modifier la législation sur les mines du Yukon, d’autant plus que, selon lui, les difficultés financières de Minto Metals étaient prévisibles.

Il décrit le site comme étant déjà à moitié désuet lorsque la minière en a fait l’acquisition, il y a quelques années, auprès de la minière Capstone.

Il faut qu’il y ait beaucoup plus de surveillance et plus de règlements autour des activités minières , dit-il.

Le site de la mine Minto se trouve dans la catégorie A du territoire de la Première Nation Selkirk, ce qui veut dire que celle-ci perçoit des redevances des activités de la minière. Le gouvernement dit avoir communiqué avec la Première Nation pour discuter de la suite des choses.

Avec des informations d'Elyn Jones et Virginie Ann