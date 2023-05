Absence de soins primaires dans le Haut-Madawaska : « Grande déception, frustration »

Deux médecins de famille, le Dr Denis Lang et la Dre Marie-Christine Levesque, vont fermer définitivement leur bureau dans cette clinique de Clair le 15 juillet. Une infirmière praticienne a quitté la clinique.

L’autre infirmière praticienne est en congé prolongé.

Autrement dit, dans la Communauté de Haut-Madawaska, il n’est plus possible d'obtenir des soins de santé primaires.

On en sait peu sur les circonstances qui ont mis fin à cette collaboration entre ces quatre professionnels de la santé.

Le maire de la Communauté de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellette, évoque des problèmes internes au centre de santé .

C'est certain que ce qui serait souhaitable, c'est qu'il y ait une collaboration entre une plus grande collaboration entre les médecins et les infirmières praticiennes , renchérit Jacques Levasseur, le président du comité consultatif du centre de santé.

Selon Jean-Pierre Ouellette, il faut tirer quelques leçons de ces départs, y compris qu’un centre de santé doit avoir un plan opérationnel précis et que, pour attirer des médecins, il faut réduire les tâches administratives.

Aux yeux de Jacques Levasseur, le président du comité consultatif du centre de santé, il faut aussi permettre aux médecins d’avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Les deux hommes s'entendent pour dire que l’avenir passe inévitablement par le recrutement, aussi compliqué soit-il.

Pour Jacques Levasseur, avoir un centre de santé avec un personnel suffisant pour offrir des soins de santé adéquats aux quelques milliers de résidents doit être vu comme un objectif à moyen terme.

Une communauté frustrée

Jean-Pierre Ouellette constate que sa communauté est ébranlée par cette réduction de service.

Ça m’a pris trois heures faire mon épicerie, parce que je croisais toujours des gens du Haut-Madawaska qui questionnaient le fait que le centre de santé était non opérationnel , raconte-t-il en rappelant que plusieurs résidents ont besoin de consulter un médecin régulièrement.

En attendant, les résidents de la Communauté de Haut-Madawaska devront se rendre au moins à Edmundston pour recevoir des soins primaires, précisant que le centre comptait de 15 000 à 18 000 visites par année.

C’est un assez grand nombre de visiteurs qui pour le moment devront s’en aller à l’urgence de l’hôpital, puis là, c'est l’embouteillage complet , explique Jacques Levasseur.

Selon lui, l’absence d’offre de soins primaires dans cette communauté passe bien mal auprès de bien des résidents.

Grande déception. Frustration. Puis, les gens sont frustrés , ajoute Jacques Levasseur.

Une rencontre aura lieu au courant de la semaine prochaine entre la municipalité, le comité consultatif du Centre de santé et le réseau de santé Vitalité pour discuter des prochaines étapes.

