Semaine de la police : que pense la communauté du Grand Sudbury de leur service policier?

Le Service de police du Grand Sudbury et les autres corps policiers du pays sont en mode séduction dans le cadre de la semaine nationale de la police, mais quelle est la perception du service de police auprès de la population, alors que les services policiers et leur financement sont de plus en plus contestés dans l’espace public?

Selon Daniel Despatie, porte-parole du Service de police du Grand Sudbury (SPGS), le service de police tente de s’améliorer depuis les dernières années, notamment en tentant de participer à des projets qui permettent de collaborer avec la communauté

La table de mobilisation rapide, les évaluations de menaces violentes qu’on fait avec les écoles, tous les projets collaboratifs, c’est plus important et c’est plus souligné que jamais , indique M. Despatie.

Daniel Despatie, inspecteur et porte-parole du Service de police du Grand Sudbury Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Moi-même ça fait 25 ans que je travaille ici et les choses ont changé, la société a changé , explique-t-il.

M. Despatie indique que pour bien faire leur travail de nos jours, les policiers ont besoin d’aide de la part de la communauté pour pouvoir bien faire leur travail.

On a besoin de l'appui de nos conseils scolaires. On a besoin de l'appui de la ville du Grand Sudbury de la santé publique et d’Horizon Santé-Nord , explique-t-il.

Des organismes du centre-ville satisfaits de la collaboration

Du côté du directeur de la zone d’amélioration commerciale du centre-ville Kyle Marcus, on indique que la collaboration avec le service de police est très bonne.

L’organisme indique avoir une relation fantastique avec le Service de police du Grand Sudbury , notamment en ce qui concerne le programme des rues accueillantes qui a présentement cours au centre-ville.

Kyle Marcus, directeur de la zone d’amélioration commerciale du centre-ville. Photo : Radio-Canada

Ils sont un partenaire fondateur parce qu’ils reconnaissent qu’il y a des endroits qu’il ne faut pas des efforts policiers traditionnels , explique M. Marcus.

L’initiative Rues accueillantes vise à changer l’approche pour régler les conflits entre les commerces du centre-ville et ses habitants, en utilisant des intervenants en santé mentale plutôt que des policiers pour réduire les conflits.

Nous devons faire en sorte que les policiers fassent leur travail de police, je sais que ce type d’interventions les stress, on veut s’assurer qu’ils n’aient pas à intervenir sur ces appels , ajoute-t-il.

Heidi Eisenhauer, directrice générale de l’organisme Réseau Access, affirme elle aussi que le SPGS est un allié dans le bon fonctionnement des opérations d’aide à la réduction des méfaits qui sont déployés par son équipe.

Nous travaillons avec eux régulièrement et ils ont été des collaborateurs pour plusieurs projets que nous avons élaborés , explique-t-elle.

Heidi Eisenhauer est directrice générale de l'organisme de réduction des méfaits Réseau Access. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Une des collaborations les plus marquantes selon Mme Eisenhauer est celle qui a eu lieu dans le processus pour obtenir les autorisations pour mettre en place le centre de consommation supervisée qui opère dans la région.

Ils ont signé des lettres de soutien pour qu’on soit capables de mettre en place le centre de consommation, ils siègent au comité de réduction des méfaits. Nous sommes toujours capables d’aller les voir pour obtenir du soutien , indique-t-elle.

Mme Eisenhauer indique que de nombreux changements ont eu lieu au sein des tactiques et des manières de fonctionner au sein du service au cours des dernières années et que ceux-ci se sont assurés que ces changements soient compris par la communauté.

Ils aiment nous garder au courant, alors qu’ils grandissent et changent, et ils nous proposent de travailler avec eux pour nous donner des mises à jour sur le langage qu’ils utilisent et leur manière de travailler avec une sensibilité pour les traumatismes , explique-t-elle.

Les policiers avec qui nous travaillons semblent avoir la volonté de travailler avec le bien-être des humains en tête , ajoute-t-elle.

Des échos de la banlieue

À Chelmsford, un quartier plus loin du centre-ville, on voit moins souvent des policiers du SPGS patrouiller dans les rues.

Tammy Price-Fry, une habitante de Chelmsford, croit que les policiers devraient être plus présents dans les rues de cette banlieue.

Ils devraient être plus présents, j’en ai vu un dans mon quartier hier et cela m’a fait me sentir en sécurité , dit-elle.

On les voit moins souvent parce qu'on est à l’extérieur du centre-ville , ajoute-t-elle.

Emily, qui habite elle aussi à Chelmsford, affirme quant à elle que c’est plutôt la prévention qui doit être mise de l’avant pour des enjeux de crime, et que le nombre de policiers n’est pas un enjeu pour elle.

Notre concentration devrait être au niveau de la prévention, avec plus de programmes communautaires et de s’attaquer aux enjeux sous-jacents , explique-t-elle.

Elle suggère plus d’éducation pour que les jeunes soient de meilleurs citoyens .

Yvonne, qui vient d’Azilda, mais qui donne de son temps comme bénévole au centre-ville, dit quant à elle que la présence policière la rassure lorsqu’elle se rend au centre-ville.

Je n'irais pas en ville s’ils étaient pas là, mais là je les vois circuler autour, j’y vais trois fois par semaine, et arrêter et parler aux gens qui ont l’air d’avoir des problèmes, ils essaient de les aider , explique-t-elle.

Avec les informations d'Orphée Mussongo, Francis Beaudry et de Félix Hallée-Théoret