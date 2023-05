État de décrépitude : Saguenay souhaite rencontrer le propriétaire de la marina

C’est ce qui a été annoncé lors de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement de Chicoutimi mardi midi, qui s’est tenue à l’hôtel de ville de Saguenay.

Certains citoyens se sont plaints des infrastructures de la marina. La Ville a voulu spécifier qu’elle souhaite un meilleur entretien, mais ne peut rien faire de concret étant donné que le bâtiment appartient à l’Association de chasse et pêche de Chicoutimi.

Le bâtiment et les quais n'appartiennent pas à la Ville, c’est privé. C’est donc aux propriétaires de s’organiser , a affirmé le président de l’arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary.

La Ville souhaite cependant travailler avec le propriétaire pour trouver des solutions.

Collectivement, on veut que ce qui nous accueille au bord du Saguenay soit quelque chose de bien. On est plusieurs qui trouvent ça important, mais on ne peut pas agir seuls. C’est donc pour ça qu’on va convoquer une rencontre avec l’Association chasse et pêche pour dire "ce n’est peut-être pas notre responsabilité, mais on veut collaborer à trouver une solution pour tout le monde" , a soutenu la présidente du Comité consultatif d’urbanisme de Saguenay et conseillère municipale Mireille Jean.

La conseillère Mireille Jean. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Elle ajoute que la marina de Chicoutimi est un emblème important de la ville. C’est une image qu’on projette à nos visiteurs. On veut être attractif pour les touristes et pour tous ceux qui veulent venir vivre ici , a-t-elle exprimé.

La Ville compte toutefois rénover le débarcadère situé tout proche de la marina.

On ne pouvait pas procéder l’an dernier parce qu’on n’avait pas le certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement. Les travaux se feront à l’automne , soutient Jacques Cleary.

Les pannes répétitives : une demande à Hydro-Québec

Jacques Cleary a profité de la séance pour demander à Hydro-Québec d'augmenter les effectifs dans le quartier des Écrivains. Des commerçants et des citoyens dans le secteur ont été touchés par de longues pannes d'électricité ces dernières semaines.

Le président de l'arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary. Photo : Radio-Canada

Certains entrepreneurs ont subi des pertes financières. Le président d'arrondissement a demandé que des mesures soient prises par la société d'État.

La boucherie Raymond et André évalue ses pertes à 15 000 dollars dans la panne du 12 mai. Le Subway, lui, 5000 dollars. J’ai également un citoyen qui m’a appelé pour me dire que son imprimante à 2500 dollars a brisé pendant la panne. Selon moi, va falloir qu’on augmente les effectifs pour comprendre ce qu’il se passe dans le secteur , a conclu Jacques Cleary.

Un texte d'Alexis Desnoyers-Muckle