Une comité pour le maintien des activités pour les aînés de La Matanie

L’été dernier, le Centre de services scolaires (CSS) des Monts-et-Marées a annoncé son intention de mettre fin en 2023 aux ententes de financement de certains cours destinés aux adultes.

Le programme d’intégration sociale demeure, mais il change de nom [pour le programme de participation sociale] et le ministère [de l’Éducation] a fait une revue du cadre de ce programme-là , explique le directeur général du CSS des Monts-et-Marées, Alexandre Marion.

Certaines activités sportives, culturelles et de loisir prisées des aînés participant au programme d’intégration sociale ne sont donc plus financées par le ministère de l’Éducation.

Des aînés de la région déplorent la situation. Les gens nous disent qu’ils ne veulent pas que ces activités soient abandonnées, alors, de différentes façons, on est en train de restructurer les choses pour mettre en place des actions concrètes pour maintenir des activités , explique Carmen Bouffard, bénévole pour la TCAM .

« On ne comprend pas que le ministère de l’Éducation ne comprenne pas que le maintien de ces activités-là maintient du monde en santé et en équilibre. » — Une citation de Carmen Bouffard, bénévole pour la Table de concertation des aînés de La Matanie

Le Regroupement des comités d’éducation de la Matapédia (RECEM) s’implique également dans le comité pour le maintien des activités.

On recommence toutes nos démarches , affirme la directrice du RECEM , Rita Cummings.

Mme Cummings indique que le RECEM déposera prochainement un projet pour le programme québécois d’action communautaire sur le terrain de l’éducation.

Ça serait pour avoir un financement à l’admission globale pour pouvoir reprendre tous les cours en intégration sociale , explique Mme Cummings.

Selon la TCAM , 1500 personnes des deux MRC de La Matanie et de La Matapédia seraient pénalisées par ces changements.

L’organisation indique avoir l’appui de plusieurs municipalités, des élus régionaux et des MRC concernées dans ses démarches.

On va voir les demandes qui vont nous être déposées prochainement. C’est sûr qu’on a accès à des programmes pour des aides financières qu’on pourrait utiliser pour, au minimum, pouvoir les aider à baisser certains coûts et que ça soit plus abordable , indique le préfet de la MRC de La Matanie, Andrew Turcotte.

Le CSS Monts-et-Marées se dit disposé à donner un coup de main puisque ce type d’activités est encadré par leur couverture d’assurances, selon le directeur général.

On a déjà proposé à des représentants qui sont venus nous rencontrer de poursuivre l’utilisation des locaux et de l’expertise qu’on a en formation générale des adultes dans les deux secteurs, parce que ça fait partie de la vie active de nos centres et eux, ça leur donne un coup de main , explique M. Marion.