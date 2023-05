La ministre Rouleau rencontre des organismes communautaires nord-côtiers

La ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, a participé mardi à des rencontres avec le milieu communautaire de la Côte-Nord.

Il s’agit d’une tournée que la ministre effectue à travers le Québec depuis janvier et dont le but est notamment de développer un Plan contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Elle indique que son passage dans la région lui permet de prendre le pouls et de comprendre les enjeux qui touchent les organismes nord-côtiers.

Parfois, on peut avoir une idée très macro, voire à la grandeur du Québec, de ce qu’on peut faire, mais de savoir exactement ce qui se passe dans chacune des régions, ça vient donner une connotation beaucoup plus régionale , déclare-t-elle.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, et la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau étaient de passage à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

Des organismes sous-financés

Plusieurs de ces organismes rencontrés par la ministre affirment être sous-financés depuis des années.

C’est le cas de la Résidence St-Joseph de Pointe-aux-Outardes qui annonçait la semaine dernière suspendre les nouvelles admissions faute de financement.

La Résidence St-Joseph accueille les personnes démunies depuis le début des années 1990. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

À Baie-Comeau, la ministre Rouleau a affirmé qu’elle souhaite trouver une solution dans le dossier de cette résidence.

La rencontre [avec l’organisme] était constructive. Je suis très consciente des enjeux. Il y avait le maire de Pointe-aux-Outardes [Christian Malouin] qui était avec nous. On va aller à la recherche de solutions pour les aider le mieux possible , indique-t-elle.

Soutenir l’action bénévole

À Sept-Îles, la ministre Rouleau a notamment rencontré la directrice générale du Centre d'action bénévole Le Virage, Karoline Gilbert.

Cette dernière dit éprouver de la difficulté à recruter des bénévoles, ce qui lui donne du fil à retordre pour remplir la mission de son organisme.

On pense souvent au soutien financier, mais il y a sûrement d’autres façons de mieux encadrer, promouvoir et soutenir l’action bénévole. C’est ce que j’ai souligné à la ministre , raconte Karoline Gilbert.

La directrice générale du Centre d'action bénévole Le Virage de Sept-Îles, Karoline Gilbert (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Le coordonnateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord, Michel Savard, souhaite que ces rencontres donnent des résultats pécuniaires pour les organismes communautaires.

On est rendu au quatrième Plan de lutte contre la pauvreté. Ça sert à lutter contre la pauvreté, mais encore faut-il avoir des mesures concrètes dans les plans pour lutter contre la pauvreté. Le contexte actuel fait que les mesures ne sont pas suffisantes , lance-t-il.

Michel Savard, coordonnateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélissa Marcil

Pour sa part, la ministre Rouleau rappelle que Québec a déjà prévu 1,1 milliard de dollars dans son Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 2022-2027.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve, Renaud Chicoine-McKenzie et Lambert Gagné-Coulombe