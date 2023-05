8 questions pour Jeanne Côté, gagnante des Francouvertes

L’autrice-compositrice-interprète Jeanne Côté a séduit le public et le jury des 27e Francouvertes lundi soir avec son folk alternatif trempé dans l’eau salée de la péninsule gaspésienne. Assise au piano sur la scène du Club Soda, à Montréal, la musicienne de 28 ans a offert une prestation pleinement maîtrisée, qui lui a permis d'accéder à la plus haute marche du podium.

La rappeuse Parazar, avec son phrasé mitraillé, est arrivée deuxième, tandis que Héron, qui mélange musique traditionnelle et pop, a fini la course au troisième rang. La compétition, dont la réputation de tremplin pour la relève n’est plus à faire, a vu défiler une vingtaine d’artistes francophones du Québec, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse cette année.

On a discuté avec Jeanne Côté au lendemain de sa victoire pour mieux comprendre son univers créatif, qu’elle qualifie de simple et direct, comme si on était ensemble dans le salon et qu’on se disait les vraies affaires . Les propos ont été édités pour des fins de concision.

Jeanne Côté en prestation aux Francouvertes, lundi soir, accompagnée d'artistes à la guitare, à la basse et à la batterie. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Radio-Canada : Comment vous sentez-vous après avoir remporté les Francouvertes?

Jeanne Côté : Je n’ai encore aucune idée de comment je me sens. On dirait que je n’ai pas digéré toutes les émotions qui viennent avec cette victoire, mais je suis vraiment heureuse. Ça, c’est sûr. Je ne m’y attendais pas. Je suis très reconnaissante.

R-C : Qu’est-ce que cette victoire signifie pour vous?

J. C. : Je trouve ça incroyable, car ça fait 10 ans que je bûche pour que mon projet se fasse connaître. Je sais qu’à partir de maintenant, il y a plus de chances que les gens sachent quelle face et quelle musique associer à mon nom. On dirait que je peux me dire : Enfin, ça a fonctionné. Tout ce travail-là en aura valu la peine.

R-C : Vous avez tenté de participer aux Francouvertes à sept reprises. Pourrait-on dire que vous êtes une personne tenace, dans la musique comme dans la vie?

J. C. J’ai la tête dure! Ça fait partie de ma famille aussi. On dirait que toutes les femmes de ma famille sont réputées pour ça, et je suis fière d’avoir la tête dure.

J’ai l’impression que le fait de ne pas avoir été prise les autres fois a permis de faire avancer mon projet. Peut-être que si j’avais eu moins de commentaires rough ces dernières années, j’aurais avancé plus vite, aussi. Reste que j’ai eu le temps de prendre de l’expérience, de faire des shows en masse, et d’arriver sur scène en étant à l’aise, bien contente d’être là, et je pense que c’est ça qui a transpiré.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

R-C : Vous parlez de commentaires difficiles à votre égard. Qu’est-ce qui vous énerve le plus quand on parle de vos créations?

J. C. : Le commentaire qui m’énerve le plus, c’est quand on me dit que ce que je fais est convenu. Oh, ça m’insulte!

En même temps, je comprends. Je fais de la musique qui est quand même traditionnelle, mais j’essaie de faire quelque chose qui se démarque, d’être actuelle aussi; je ne fais quand même pas du Brassens.

R-C : Pourquoi le thème de la solitude vous habite-t-il autant?

J. C. : Quand je me suis mise à écrire les chansons pour cet album-là [en 2019 et en 2020], j’en avais besoin. J’avais besoin de prendre du temps pour fouiller en moi toute seule et voir ce que je pouvais y trouver.

Je me suis posé beaucoup de questions sur mes relations amicales et amoureuses dans les dernières années. Toutes ces réflexions-là ont nourri mes tounes, et mes tounes ont nourri mes réflexions après. Ça a été un beau cycle, toute cette affaire-là.

Je pense aussi qu’en venant de la Gaspésie, la solitude est naturellement importante, parce qu’à Petite-Vallée, on est 130 habitants sur un grand territoire, et même si on dit que les Gaspésiens sont accueillants et qu’il y a un fort esprit de communauté, il y a quand même beaucoup de moments où on se ramasse tout seul face à face avec le territoire et avec cette solitude-là, qui n’est pas toujours le fun à vivre.

Jeanne Côté aime «fouiller dans les émotions» avec ses textes, sans pour autant aller «dans les extrêmes». Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

R-C : Votre musique est fortement inspirée du relief gaspésien, mais après 10 ans à vivre principalement à Montréal, la métropole a-t-elle aussi influencé vos textes et votre musique?

J. C. : Elle m’a ouverte à plein d’autres influences. Quand je suis arrivée en ville, j’ai pu rencontrer d’autre monde et m'ouvrir à de nouveaux horizons musicaux qui ont nourri mon propre univers.

J'ai été plongée dans l’univers de ma famille pendant super longtemps. J’accordais vraiment beaucoup de valeur à ce que mes parents et ma sœur écoutaient.

On découvrait des affaires que personne d’autre ne connaissait, parce que mon père [Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée] arrivait avec des disques qu’il recevait d’avance, des affaires qui n’étaient pas encore sorties. J’avais une culture musicale quand même un peu spéciale pour une fille de mon âge.

R-C : Quels sont tes premiers souvenirs liés à la musique?

J. C. : Mes parents avaient un groupe qui s'appelait Les chanteurs du village, il y a très longtemps, et ils répétaient dans la maison le soir, pendant qu’on dormait. Donc je me suis toujours habituée à dormir avec de la musique.

Je me souviendrai toujours du feeling de ne pas pouvoir sortir de ma chambre, parce que c’est l’heure de dormir, et d'entendre les voix de tout le monde, leurs discussions et leur fun, et de trouver ça réconfortant.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

R-C : Quelles chansons sont sur ta liste d’écoute cette semaine?

J. C. : Le nouvel album de Feist [Multitudes, 2023] me fait capoter. Elle va être au MTelus vendredi, et je ne vais pas manquer ça. J’adore son univers et sa drive. Je pense beaucoup à elle avant d’entrer sur scène maintenant.

Il y a aussi Maud Evelyne, qui a sorti la chanson Les merles récemment. C'est une amie, mais c'est aussi une artiste que j'admire beaucoup.

Jeanne Côté a lancé Suite pour personne, son premier album, il y a quelques mois. Elle avait déjà dévoilé le microalbum Aller-retour en 2019.