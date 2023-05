Le nouveau chef de police de Thunder Bay entre officiellement en poste

M. Fleury a déclaré à la foule qu'il avait passé son premier mois à Thunder Bay à rencontrer plusieurs organisations gouvernementales, des organismes communautaires, des représentants d'écoles et des personnes en première ligne des groupes de services, tous engagés à faire de Thunder Bay un endroit plus sûr et plus sain .

Il a promis de collaborer avec eux pour le bien-être des résidents de Thunder Bay.

« Je suis déterminé à travailler avec ces organismes pour continuer à aider à trouver des solutions aux problèmes de sans-abrisme, de toxicomanie, de santé mentale et de bien-être auxquels certains de nos résidents sont confrontés. » — Une citation de Darcy Fleury, nouveau chef de police de Thunder Bay

Passionné dès le jeune âge

Pendant son allocution, Darcy Fleury a déclaré que les gens lui demandent souvent pourquoi il a choisi de poser sa candidature au poste de chef de police de Thunder Bay. Ma réponse est toujours la même , a-t-il indiqué. Et d’expliquer.

J'ai eu la chance de trouver ma passion dès mon plus jeune âge et j'ai le privilège de la vivre depuis plus de 36 ans. Cette passion consiste à servir, à faire de mon mieux pour aider les gens à se sentir en sécurité. … faire savoir aux gens que, dans les pires moments, ils peuvent compter sur moi pour les aider à améliorer un peu les choses , a-t-il conclu.

Le nouveau chef de police de Thunder Bay, Darcy Fleury, à gauche, porte un médaillon perlé portant le logo du service de police de Thunder Bay, qui lui a été remis par David Paul Achneepineskum, PDG de la Première nation de Matawa, à droite, lors de sa cérémonie de prestation de serment, le 15 mai 2023. Photo : Radio-Canada / Marc Doucette/CBC

La conseillère municipale et maire par intérim de Thunder Bay, Kasey Etren, a fait savoir que M. Fleury avait démontré son engagement à être un leader visible et à favoriser une interaction policière positive au sein de la communauté.

Il a parlé de la nécessité urgente de rétablir la confiance , a-t-elle déclaré.

Nous, dans cette salle aujourd'hui, en tant que citoyens, administrateurs, fonctionnaires, parents, jeunes, autochtones et non autochtones, dépendons du service de police de Thunder Bay et de son grand potentiel pour faire le bien dans notre communauté , a renforcé Kasey Etren.

La cérémonie d’assermentation a réuni environ 200 personnes.

Parmi elles, figuraient des membres du public et des représentants de diverses organisations, dont le service de police de la ville et la commission des services de police, la nation Nishnawbe Aski, la Première nation de Fort William, la nation métisse de l'Ontario et l'Association des chefs de police de l'Ontario.

M. Fleury, qui arrive dans la ville après une longue carrière à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), succède à Dan Taddeo, qui prend sa retraite.

Avec les informations de Kris Ketonen de CBC