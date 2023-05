Une formation offre des outils pratiques pour aider les personnes en détresse mentale

Retour au travail en présentiel après la pandémie, enfants anxieux à l'école, professeurs débordés par des comportements qu'ils ne savent pas gérer ou accompagnateur de vie qui veut se perfectionner, le programme s'adresse à toutes sortes de personnes et de situations.

De plus en plus de personnes s’expriment au sujet de la santé mentale et c’est important que tout le monde sache quels sont les signes et comment venir en aide à ces personnes explique Kim Willis, directrice des communications due l'antenne de l' ACSM ocale.

Au fur et à mesure que la stigmatisation diminue, nous voyons que les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale sont plus ouvertes à partager leur expérience ajoute-t-elle.

L’association rapporte que 15 % des Canadiens sont aux prises de problèmes en santé mentale.

Un programme en plusieurs volets

Le programme répond aux différents enjeux rencontrés par les personnes qui souffrent de troubles, mais aussi celles qui leur viennent en aide.

Il permet notamment de réduire la stigmatisation, qui est l’une des causes principales du manque de communication, améliorer la confiance des personnes qui interviennent et proposer davantage de solutions aux personnes dans le besoin.

Selon Mme Willis, ce programme est en grande demande et aurait reçu beaucoup d'intérêt au cours des deux dernières années.

Pour Annie Marsolais, chef de la direction marketing à la Banque de développement du Canada, se préoccuper de la santé mentale dans un environnement professionnel est primordial. Elle souligne que son entreprise dispose de programmes d’aide en santé mentale, qui inclut notamment des consultations à distance.

Être dans un environnement où il est possible d’évoquer et d'avoir du soutien quand on souffre d’une forme ou d'une autre de santé mentale est important , dit-elle.

« Le plus important, c’est de continuer à en parler. » — Une citation de Annie Marsolais, chef de la direction marketing à la Banque de développement du Canada

Dr Donna Ferguson, une psychologue au CAMH de Toronto dans le département de santé mentale au travail, encourage ce type de programme dans les entreprises. Je crois que c’est important que tout le monde soit entraîné pour mieux comprendre la santé mentale, ça rend l'environnement de travail plus agréable , souligne-t-elle. Selon elle, la pandémie a endommagé la santé mentale de beaucoup de personnes.

Des conséquences sur la scolarité

Parfois les gens ont accumulé des traumatismes, l’anxiété peut prendre tellement de place que les personnes sont incapables de fonctionner normalement et doivent s’arrêter de travailler.

Des enjeux en santé mentale qu’elle remarque également dans les écoles. L’isolation sociale, notamment le manque de contact avec les autres enfants, serait l’une des principales raisons qui expliqueraient cette tendance.

Il y a une augmentation des cas d’anxiété et de dépression dans les écoles, ça se voit dans les notes dit-elle.

Selon Statistique Canada, environ un million de Canadiens sont aux prises avec des conséquences négatives liée à la santé mentale, dont l’anxiété, la dépression, le trouble bipolaire, l’anorexie, la toxicomanie et d’autres états de santé, qui limitent leur vie quotidienne.