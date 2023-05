« Du travail et de la patience », les nombreux défis d’une fermière à Terre-Neuve

La météo parfois imprévisible pose souvent des problèmes pour les fermiers en Atlantique, mais faire ce métier sur une île aride et rocheuse comme Terre-Neuve présente un éventail de défis.

Julie Laquerre est une Terre-Neuvienne d'adoption. Elle en est à sa deuxième année à La petite ferme, à Saint-Jean.

Grâce à un programme d'incubateur d’entreprises, elle a obtenu un terrain pour y faire pousser ses propres produits biologiques : brocolis, choux, carottes, betteraves, oignons, tomates, concombres, zucchinis, navets, pois mange-tout, pois sucrés, fèves et haricots.

La petite ferme de Julie Laquerre produit toutes sortes de variétés de légumes à Saint-Jean. Photo : Facebook : La petite ferme

Ouais, j'ai une grande variété , confie-t-elle, en précisant qu'elle vend des paniers de légumes chaque semaine à une vingtaine de clients pendant l'été.

Un autre monde

L'agricultrice a déjà travaillé sur des fermes en France ainsi qu’au Québec, sa province d'origine. Mais être fermière à Terre-Neuve est autre chose, dit-elle.

C'est frais. C'est 20 à 22 degrés l'été, pas plus. Souvent moins que ça , constate-t-elle.

Une des serres de La petite ferme, propriété de Julie Laquerre, à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Cette fraîcheur nécessite d'avoir recours à une serre pour des produits plus vulnérables, comme les tomates.

Il y a aussi le fait de devoir se faire livrer tout son matériel, une réalité inévitable sur l'île.

Julie Laquerre travaille dans les champs de La petite ferme afin de préparer la prochaine saison de semence. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Mais c'est loin d’être le seul défi.

La saison est très courte. Il y a beaucoup de vent. Le vent, ce n’est pas juste du petit vent, c’est du gros vent. Il y a aussi les sols qui ne sont pas très fertiles. Il y a beaucoup de roches. Si vous pensez qu'il y a beaucoup de rochers ailleurs au Canada, vous vous trompez , parvient-elle à blaguer.

Un peu plus de travail et de patience

En cette mi-mai, Julie Laquerre entame finalement les travaux de la saison 2023, après un mois d'avril enneigé qu'elle qualifie de terrifiant .

Quelques variétés de légumes disponibles à La petite ferme. Photo : Facebook : La petite ferme

Malgré tout, elle ne se décourage pas pour la saison à venir.

Oui, on peut faire pousser des choses à Terre-Neuve , est-elle convaincue. Ça se fait très bien, c'est juste que ça prend peut-être un peu plus de travail et de patience.

Et aussi un peu de soleil qui restera. Du moins, elle l’espère.

D’après un reportage de Kyle Mooney