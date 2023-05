Des jeunes du Nord demandent plus d’infrastructures récréatives

À Hearst, Caroline Wesley et Leia Gendreau, deux étudiantes de l’école Hearst High School se sont présentées devant leur conseil municipal pour réclamer la création d’un centre pour les jeunes.

Les adolescentes ont fait valoir qu’elles perçoivent un manque d’activités pour les jeunes de leur âge en ville, par rapport au passé.

« Dans ce temps là, il y avait beaucoup plus de choses à faire pour les jeunes et les ados ; mais maintenant, il n'y a plus d'activités. »