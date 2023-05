Tramway : Marchand ouvre la porte au report du dépôt du dossier d’affaires

Des discussions sont toujours en cours entre la Ville de Québec et les consortiums en lice pour obtenir le contrat pour la réalisation des infrastructures de tramway. La question du partage des coûts est toujours au cœur des discussions.

C'est pourquoi le maire Bruno Marchand veut se donner du temps pour présenter le portrait le plus juste possible, avec une estimation des coûts qui sera fiable.

Qu'est-ce qu'on construit, à quel moment, qu'elles sont les planifications de travaux ? C'est des ateliers de discussion qui sont d'une grande complexité avec une quantité de sujets éminemment complexe , a expliqué le maire dans son point de presse qui précède le conseil municipal.

« Tant qu'à se dire : "on tient avec la date de fin mai et à déposer un dossier d'affaires qui pourrait faire varier le coût" [...], il est possible qu'on se dise qu'on va se donner quelques semaines de plus. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

La Ville de Québec est présentement en discussion avec le gouvernement du Québec à savoir si un tel report pourrait avoir des conséquences sur l'échéancier du tramway.

L'administration Marchand doit dévoiler à l'automne le choix du consortium qui réalisera les infrastructures du tramway pour que celui-ci soit fonctionnel en 2029.

Partage des coûts

Le maire Marchand souhaite s'assurer que la Ville de Québec paye la juste part des dépenses avec le consortium sélectionné pour la construction des infrastructures. Le but ce n'est pas de cacher des coûts. [...] L'objectif, c'est de trouver le meilleur équilibre en fonction des responsabilités de chacun et du coût .

Il y a quelques semaines, pour la portion du matériel roulant, la Ville a annoncé qu'elle prenait en charge l'entretien du Tramway via les budgets du RTC afin d'en arriver à une entente avec Alstom.

« C'est la même chose que chez vous quand vous faites des rénovations. Ça se peut qu'à la fin vous disiez : la question des poignées de porte... Je vais les poser [moi-même] parce que le gars qui me charge 100 $ de l'heure pour les poser, je vais économiser [si je le fais moi-même]. Au final, je vais être gagnant. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

C'est ça, les ateliers de discussion que nous avons : qu'est-ce que la meilleure façon pour la Ville d'avoir le meilleur coût en fonction de ce que nous avons comme expertise, de nos partenaires avec qui on travaille et les consortiums avec qui on négocie un contrat, conclut Bruno Marchand.

Inquiétudes

La première opposition à l'hôtel de Ville se dit inquiète du potentiel report du dossier d'affaires.

Ça donne l'impression d'un projet qui n'est pas maitrisé et c'est ça qui est inquiétant parce que la Ville n’arrive pas à suivre sa propre planification , estime le chef de Québec d'abord, Claude Villeneuve.

Claude Villeneuve en conférence de presse mardi. Photo : Radio-Canada

Le chef dit remarqué que plusieurs dossiers concernant la Capitale-Nationale trainent avec le gouvernement du Québec, comme l'a témoigné la récente étude des crédits de la région à l'Assemblée nationale.

« Je ne veux pas croire que le maire craint d'avoir d'autres demandes à cause du tramway. [..] J'ai l'impression que le maire à peur de faire des demandes à son banquier. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord

Quant aux partages des coûts, Claude Villeneuve demande à être convaincu, mais il espère que les négociations vont bon train avec les consortiums. Si la Ville en prend plus, j'en comprends qu'elle est supposée payée moins. C'est un peu ça la démonstration qu'elle va devoir nous faire. C'est quoi le gain qu'on fait en gardant certaines choses à notre charge ? demande Claude Villeneuve.

Hausse

Sérieusement, c'est gênant. Ça manque de cohérence , a indiqué Patrick Paquet, chef d'Équipe priorité Québec.

Selon lui, le maire s'attend à une importante augmentation des coûts, ce qui devrait mener à un report de l'échéancier. Ça doit être assez corsé avec le conseil des ministres pi avec Mme Guilbault en ce moment, il faut lire entre les lignes. Le tramway, on va prendre du retard au niveau des infrastructures .

Patrick Paquet. Photo : Radio-Canada

Patrick Paquet se dit lui aussi préoccupé de la potentielle charge de la Ville dans le partage des coûts. On est 168 000 qui paient des comptes de taxes à la Ville de Québec. Dans l'agglomération, on est 185 000, ça commence à être très inquiétant .

Avec la collaboration d'Olivier Lemieux