Il y a deux ans, la Gatinoise Geneviève Plouffe et son conjoint Martin Audette se sont lancé un pari audacieux. Ils ont tout abandonné pour vivre à temps plein dans un vieil autobus voyageur converti en maison mobile. Le projet de vivre sur la route semblait fou à bien des égards, mais 21 000 kilomètres plus tard, le duo a réussi à confondre les sceptiques.

Assise confortablement dans son condo mobile stationné près du lac Atitlán, au Guatemala, Geneviève Plouffe — dite Jaja — réfléchit à voix haute au chemin parcouru depuis qu’elle a effectué, en compagnie de son amoureux, un virage à 180 degrés dans sa vie.

Le couple a abandonné sa famille, ses amis, une vie confortable et des salaires raisonnables pour se plonger tête première dans cette aventure nommée liberté .

On n’a plus rien au Canada, je n'ai même pas une paire de bottes, je n’ai même plus un manteau. On n’a absolument rien , fait remarquer la coiffeuse à propos de leur nouvelle vie désormais confinée dans un autobus de 45 pieds.

On a tout minimalisé jusqu’aux photos. On a laissé derrière beaucoup de souvenirs. C’était très difficile de faire [le tri], de se départir d’objets très personnels , reconnaît-elle. Ça nous a pris 18 mois.

Geneviève Plouffe et Martin Audette ont adopté ce style de vie pour goûter à la vraie liberté et avoir le contrôle sur leur temps. Photo : Gracieuseté : Geneviève Plouffe et Martin Audette

Profiter de la vie autrement

Le couple a pris la route le 22 septembre dernier. Depuis, leur soif de découvertes et d'indépendance ne semble connaître aucune limite.

En 220 jours, Geneviève et Martin ont déjà traversé les États-Unis du nord au sud. Ils ont séjourné dans les plus beaux vignobles en Ohio, en Illinois, au Tennessee, en Louisiane, en Floride et au Texas.

Le duo est demeuré cinq mois au Mexique. Ils ont longé la côte pacifique, sillonné les flancs des montagnes et exploré des plages paradisiaques.

Ils ont choisi de parquer leur Coach MCI 2004 à Panajachel, dans le département du Sololá, le temps de s'immerger encore plus dans la culture latine et de parfaire leur espagnol. C’est d'ailleurs à cet endroit que nous les retrouvons dans le cadre d’une entrevue.

Combien de temps resteront-ils là? Nul ne le sait, pas même eux! La beauté d’être un nomade est justement de n’avoir aucun plan, disent-ils, aucun itinéraire et, surtout, aucun horaire. C’est le luxe de s’arrêter dans un petit village, de rester quelques semaines parce qu’on aime l’ambiance, les gens et la nourriture et de choisir sur un coup de tête de traverser la frontière pour se rendre au Guatemala.

Ce n’est pas un voyage, c’est rendu un style de vie , fait remarquer Geneviève confortablement installée sur le divan de son condo mobile, son chien Yoda à ses côtés. C’est un rêve de vivre comme ça, totalement libre dans nos choix.

« Ça fait 5-6 ans que j'avais ce plan qui se formait dans ma tête tranquillement pas vite. » — Une citation de Martin Audette

C’est ainsi que Geneviève et Martin se promènent au gré de leur fantaisie. Ils ne sont jamais pressés. Ils ont pris le contrôle de leur temps… Ce temps qui semblait toujours leur manquer dans leur ancienne vie.

S’il y a trop de schedules, ça devient un travail , explique Martin. Et tu passes à côté d’opportunités , enchaîne Geneviève.

On va essayer de vivre comme ça jusqu’à tant qu’il y ait autre chose qui va venir nous chercher ou que l'argent va nous manquer! lance Martin dans un grand éclat de rire.

Ça va prendre le temps que ça prendra , reprend-il plus sérieusement. Le meilleur plan, c’est de ne pas avoir de plan.

Geneviève Plouffe et Martin Audette, accompagnés de leur chien Yoda, se comptent chanceux de pouvoir vivre sans contraintes où ils le veulent. Photo : Gracieuseté : Geneviève Plouffe et Martin Audette

Carnet de voyage

Tous les nomades à qui vous le demanderez vous diront qu’ils ont adopté ce style de vie pour goûter à la vraie liberté, découvrir le monde, rencontrer de nouvelles personnes. Le duo Geneviève et Martin ne fait pas exception.

Mon coup de cœur est le [Parc national Lagunas de] Chacahua, au Mexique , relate Martin. C’est une réserve faunique. Un morceau de terre pris entre une lagune et la mer. Un surf spot incroyable!

Pour l’instant, c’est très ''grano'', très hippie, très rustique. Ça commence à se développer. Il n’y a pas de gros hôtels là-bas , observe-t-il. Mais c’est magique , poursuit Geneviève. « Pour se rendre à la mer, il faut marcher 45 minutes, il n’y a pas de véhicules. Le sable est bouillant, il fait 45 degrés. T’as la lagune, les animaux, t’as la mer et le soleil. Et, là-bas, tout le monde est cool!

« On est vraiment chanceux de vivre ce que l'on vit! » — Une citation de Geneviève Plouffe

Martin et Geneviève s'accordent pour dire que la plus belle partie de leur voyage, c’est d’aller à la rencontre des gens. Jusqu'à présent, l'accueil a été extraordinaire . Ils ont été logés et nourris par de purs étrangers. Des liens se sont créés. Ils ont de quoi remplir de sourires leur boîte à souvenirs.

On a eu un vraiment bel échange culturel et c’est ça qui fait que je trouve ça le fun. On ne fait pas que se dire "Allô, d’où viens-tu? Où tu vas?" , raconte Martin à propos des locaux avec qui il a échangé.

Ici [en Amérique latine], on priorise d’autres ensembles de valeurs. Ce sont des valeurs beaucoup plus familiales, de communauté. Ça nous fait réaliser qu’on est vraiment individualistes en Amérique du Nord. Et qu’on vit tellement vite. Trop vite.

Martin Audette et Geneviève Plouffe s'accordent pour dire que la plus belle partie de leur voyage, c’est d’aller à la rencontre des gens. Photo : Gracieuseté : Geneviève Plouffe et Martin Audette

Faire preuve de résilience

Martin et Geneviève racontent leurs aventures et on se surprend à rêver. On se dit, pourquoi pas nous aussi? Toutefois, le couple avertit que la vie de nomade n'est pas faite pour tout le monde. Cette façon de vivre demande une grande aptitude à faire face aux contraintes — allô pannes et bris d’autobus!

Cette vie-là, ça a l'air bien beau sur des vidéos, mais ce n’est pas toujours facile , remarque Martin. Il faut être motivé et il faut aussi avoir de la discipline. Il y a bien des occasions où j’aurais pu dire ''fuck it, je suis tanné, c’est trop difficile, il y a trop d'embûches".

Ironiquement, même si l'objectif est de se délester de toute bureaucratie, il y a quand même beaucoup de papiers à remplir pour obtenir les visas de séjour nécessaires. Trouver un lieu pour parquer l’autobus n’est pas toujours facile. Réussir à se faire comprendre, ne serait-ce que pour faire l’épicerie, peut révéler à certains moments de l’exploit.

« J’ai appris à laisser aller. » — Une citation de Martin Audette

Ce n’est pas parce que tu es au Guatemala, dans un autobus, que la vie est différente. La vie demeure la vie, avec toutes ses contraintes. Il faut être flexible et ouvert d'esprit. Il faut s'adapter , dit Martin avec philosophie.

L’entrepreneur croit que le succès de leur projet repose justement sur leur capacité d’y aller une étape à la fois.

Notre projet d’autobus, ce n'est pas un gros projet, mais un paquet de petits projets mis ensemble. C’est un paquet de petites victoires qui font en sorte que [on peut apprécier la big picture].