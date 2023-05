Documentaire : une Autochtone raconte les réalités peu reluisantes de l’industrie du sexe

April Eve Wiberg n'avait que 17 ans lorsqu'un soir, elle et une de ses amies ont été invitées par un portier de bar à franchir les pas d'une boîte de nuit à Edmonton. C'est là qu’elle a rencontré un mannequin de bikini à la retraite, qui a laissé l'adolescente porter ses vêtements.

Il a fallu des années à April Eve Wiberg pour trouver le courage de raconter comment, comme beaucoup d'autres jeunes femmes autochtones, elle a été entraînée dans l'industrie du sexe alors qu'elle était vulnérable.

Aujourd'hui, la fondatrice du mouvement Stolen Sisters and Brothers Awareness, et membre de la Première Nation crie Mikisew, raconte son histoire dans Labeled, une nouvelle série documentaire sur l'industrie du sexe réalisée par Andrea Heinz et Guerrilla Motion Pictures.

Le cinquième volet du projet, intitulé The Missing, Murdered, and Forgotten (Les disparues, les assassinées et les oubliées), a été projeté le 7 mai au festival du film NorthwestFest d'Edmonton. Il raconte l'histoire de trois femmes autochtones, dont celle de Mme Wiberg elle-même, et les préjudices qu'elles ont subis dans l'industrie du sexe à Edmonton.

Tendre une perche à celles qui le souhaitent

Andrea Heinz, qui est également une ancienne travailleuse du sexe, espère que Labeled permettra aux travailleuses du sexe qui luttent pour quitter l'industrie de se prendre en main, tout en rendant hommage à celles qui n'ont jamais réussi à s'en sortir.

Mme Wiberg a réussi à quitter l'industrie du sexe après avoir été victime de la traite des êtres humains et avoir craint pour sa vie. Aujourd'hui, elle défend la cause des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées dont le nombre est estimé à 4000 femmes au Canada bien qu'une enquête nationale achevée en 2019 ait indiqué que le nombre réel pourrait être impossible à établir.

« La plupart des membres de ma famille ne savaient pas où j'étais. Si j'avais disparu ou si j'avais été assassinée, je n'aurais été connue que sous le nom de Jane Doe pendant je ne sais combien de temps, voire pour toujours. » — Une citation de April Eve Wiberg, ancienne travailleuse du sexe

April Eve Wiberg et Andrea Heinz espèrent que Labeled mettra en lumière les femmes qui n'ont jamais eu de choix.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le documentaire raconte également l'histoire de Juanita Murphy d'Edmonton, qui a été entraînée très jeune dans l'industrie du sexe, et celle de Caralyn Aubrey King, une travailleuse du sexe de 22 ans dont le corps décomposé a été retrouvé dans un champ de blé en 1997. (Photo d'archives) Photo : iStock

En tant que détective travaillant dans les rues d'Edmonton dans les années 1980 et 1990, JoAnn McCartney a vu cette situation se répéter à maintes reprises. Aujourd'hui à la retraite, elle se souvient d'une jeune fille autochtone qui travaillait à l'extérieur d'une église pour gagner de l'argent pour son père alors qu’elle n’avait que 9 ans.

« Cette petite fille [de 9 ans] en savait plus sur la sexualité que moi à l'époque. » — Une citation de JoAnn McCartney, ancienne détective

Selon Mme Wiberg, ce cycle n'a jamais disparu. Nous voyons souvent ces hommes non autochtones entrer dans nos communautés et s'en prendre à nos membres les plus vulnérables, avant de rentrer chez eux, dans leur belle petite banlieue, en faisant comme si rien ne s'était passé.

L'argent, « pas synonyme de consentement »

J'espère que [les spectateurs et spectatrices] verront l'importance et le courage qu'il faut aux survivantes pour sortir de l'ombre et parler , a dit pour sa part Angela Morris, ancienne travailleuse du sexe à Edmonton et aujourd'hui accompagnatrice en développement personnel pour des femmes.

Venue assister à la projection du documentaire, elle estime que ce sont des documentaires comme celui-ci qui peuvent sensibiliser et éduquer, en particulier la jeune génération, pour qu'elle soit consciente .

Andrea Heinz déplore par ailleurs le fait que, selon elle, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de discussions autour du concept du travail du sexe [...] et de l'autonomisation qu'il est censé apporter qu'il n'y a de conversations sur ses méfaits.

« L'argent n'est pas synonyme de consentement. Le consentement ne s'achète pas, la conformité est tout ce que l'on peut acheter. » — Une citation de Andrea Heinz, ancienne travailleuse du sexe et réalisatrice de la série documentaire

La distribution du documentaire n'est pas prévue pour le moment. Outre le NorthwestFest, il a été projeté lors d'un festival du film à Dubuque, dans l'Iowa, où il a reçu le prix du meilleur documentaire.

Avec les informations de Naama Weingarten