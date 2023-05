Le réseau scolaire à Surrey en « crise », selon le conseil municipal et la mairesse

La seconde ville de la Colombie-Britannique compte plus de 360 salles de classes modulaires, un nombre qui pourrait augmenter au cours des prochaines années.

Pour cette raison, les conseillers municipaux ont voté lundi soir en faveur d’une motion qui affirme que l’état des infrastructures scolaires dans la ville nuit à la prestation de l’éducation dont nos enfants ont besoin et qu’ils méritent .

Ils demandent aussi à la Ville d’organiser une rencontre avec la Commission scolaire de Surrey et les ministres du Logement et l’Éducation pour remédier à la situation de crise immédiatement , selon un communiqué.

Demande de financement

La mairesse de Surrey, Brenda Locke, réclame un plus grand investissement de la province dans sa communauté, qui voit l’une des croissances de population les plus fortes au pays, principalement à cause de l’immigration.

Lors de la dernière rentrée scolaire, 2200 nouveaux élèves ont occupé les bancs d’école à Surrey, portant le nombre total d’élèves, tous niveaux confondus, à 78 000, selon la Ville.

Les infrastructures de base comme les écoles doivent être construites au même rythme que les nouveaux logements, déclare Brenda Locke. C’est choquant d’entendre que d’ici septembre 2024, il pourrait y avoir 400 salles de classe modulaires dans la ville.

« Sans un investissement rapide, nos écoles feront face à une situation catastrophique. » — Une citation de Brenda Locke, mairesse de Surrey

La mairesse Brenda Locke réclame plus de financement de la part de la province. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Promesse électorale du NPD

L’actuel gouvernement néo-démocrate avait pourtant promis, lors des élections de 2017, que les salles de classe mobiles seraient chose du passé à Surrey en 2020. Trois ans plus tard, elles sont plus nombreuses que jamais.

Ce n’est pas un bon environnement pour l’apprentissage , affirme Alison Richardson, qui a un fils en 5e année qui suit ses cours chaque jour dans une telle salle de classe.

Il fait très chaud, il fait très froid, la ventilation est vraiment terrible , dit-elle, dénonçant une situation inéquitable alors que certains quartiers bénéficient plutôt d’écoles neuves.

Le sujet a rebondi le mois dernier lors de la période de questions à l’Assemblée législative, à Victoria.

Le chef du parti BC United, Kevin Falcon, avait accusé le Nouveau Parti démocratique (NPD) d’avoir renié sa promesse.

Le premier ministre, David Eby, lui avait répliqué que son gouvernement rattrapait le retard accumulé lors du gouvernement libéral précédent, dont Kevin Falcon faisait partie, et que 16 projets de construction – nouvelles écoles ou agrandissements d’établissements existants – étaient en cours en ce moment.

Selon le ministère de l'Éducation, 500 millions de dollars ont été investis à Surrey pour la construction d'écoles depuis 2017.

Manque d'espace pour les salles de classe

Entretemps, la Commission scolaire de Surrey dit commencer à manquer d’espace sur ses terrains pour y ajouter des classes modulaires.

Le recours à ces dernières pose aussi des défis financiers à l’organisation, alors que leur achat et leur installation forcent la Commission scolaire à puiser dans son budget des opérations.

Cet argent pourrait être utilisé d’autres façons pour soutenir les élèves et les aider à réussir , souligne la Ville.

Avec des informations de Jennifer Wilson