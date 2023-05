La police de Calgary s’attaque aux courses de rue

Les 12 et 13 mai, des agents du Service de police de Calgary ( CPS ) se sont rendus à l'angle de la 76e Avenue et de la 68e Rue sud-est, un secteur connu pour ses courses de rue, afin de décourager les participants à ce genre d'activité.

Selon le CPS , des agents ont mis en place des barrages routiers, bloqué plusieurs rues dans le secteur et ont surveillé les stationnements et la circulation dans la zone ciblée. Ils ont également fait appel à l'hélicoptère HAWCS de la police et à des agents des unités chargées de la circulation.

Quatre-vingt-dix contraventions pour excès de vitesse, participation à des courses automobiles interdites et conduite dangereuse ont été dressées. Le CPS a également décerné 51 avertissements, sept avis de non-conformité pour des questions de sécurité et deux mandats non exécutés.

Le sergent Robert Patterson affirme que le Service de police de Calgary travaille en étroite collaboration avec la communauté du sud-est de la ville pour mettre un terme aux courses de rue. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Robert Patterson, sergent avec le CPS , précise que la police ne condamne pas les activités liées aux automobiles dans la mesure où elles ne constituent pas une menace pour l'ordre public.

« Nous sommes certainement heureux de soutenir les passionnés de voitures qui veulent montrer leurs véhicules et faire des parcours à faible vitesse, mais nous ne tolérerons aucune activité de conduite dangereuse dans nos rues. » — Une citation de Robert Patterson, sergent, police de Calgary

Une infraction a également été constatée pour un véhicule qui aurait roulé à plus de 100 km/h au-dessus de la limite de vitesse.

La police de Calgary a indiqué que les courses de rue peuvent avoir de lourdes conséquences.

Des alternatives légales

Dominic Young, président de Rocky Mountain Motorsports à Calgary, explique que son circuit offre un nombre d'options pour les participants qui souhaitent expérimenter la vitesse de leurs véhicules dans un environnement de course sécuritaire spécialement conçu à cet effet.

Il y a certainement une bonne demande et si des personnes sont intéressées par nos installations, nous sommes plus que ravis de les accueillir , indique Dominic Young.

Il remarque que les passionnés de course automobile à Calgary éprouvent un vide depuis la fermeture du Race City Speedway en 2011.

Ouvert à la fin de l’année 2022, à une vingtaine de minutes de la ville, il espère que Rocky Mountain Motorsports attirera plus de monde et contribuera à réduire les activités illégales qui se déroulent en ville.

Les personnes qui ne sont pas membres du club de Rocky Mountain et qui souhaitent participer à une journée de course ouverte au public doivent débourser environ 500 $.

Robert Patterson n'est pas convaincu que ce projet permettra de remédier à la situation.

Nous sommes conscients que les coûts sont prohibitifs et qu'ils s'adressent à des personnes dont les revenus sont plus élevés que ce que la plupart des Calgariens gagnent , remarque l’agent du CPS .

En 2021, le conseiller municipal du quartier no 10, André Chabot, qui a également fait face à des problèmes de courses de rue dans son quartier, a tenté d'obtenir un rapport d'évaluation sur les fermetures potentielles de routes pour permettre la tenue de courses de rue légale.