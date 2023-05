Les paysages humains de Guy Langevin

Ce qui m'intéresse, c'est de partager une émotion, de donner une émotion. Je le fais avec une technique qui n'est pas habituellement, dans ce sens là , explique Guy Langevin. Il ajoute qu’il n’a pas d’intérêt pour les choses, il n’en a que pour l’humain.

Guy Langevin présente l'exposition Paysages sélénites et corps célestes à la Galerie d'art du Parc de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Qu’ils soient tendus, recroquevillés, ou en apesanteur, les corps suscitent toujours la fascination de l’artiste. Actif depuis plus de 40 ans, il poursuit son étude des nus dans sa dernière exposition à la Galerie d'art du parc

Avec son exposition intitulée Paysages sélénites et corps célestes, il explore leur poésie.

Les courbes évoquent des figures astrales ou des montagnes baignées de lumières crépusculaires. Guy Langevin explique que cela évoque son enfance. Quand j'ai commencé à jouer avec ça, j'y ai vu des paysages qui dataient de mon enfance. Moi, je viens du Saguenay et en été et à certaines saisons, il y a des jeux de lumière à la brunante ou au matin et c'est ça que j'ai perçu.

Une des œuvres de l'artiste Guy Langevin. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

La recherche de lumière fait partie intégrante de sa signature.

Cette quête est rendue possible par sa maîtrise de la manière noire, une technique de gravure parmi les plus laborieuses. C'est long, ça peut être ardu, mais c'est tellement gratifiant. C'est presque magique , concède-t-il.

À l'aide d'un outil appelé berceau, l'artiste blesse à répétition une plaque de cuivre.

Les cavités retiennent l'encre noire et les parties plus lisses, les demi-teintes.

Cette technique permet ainsi d'obtenir une vaste gamme de gris.

« Ce n'est pas le noir qui est intéressant, c'est la lumière. Ce sont les tonalités de gris. C'est là que tout se passe. » — Une citation de Guy Langevin, artiste

L'artiste trifluvien utilise plusieurs outils pour réaliser ses œuvres. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

De ces teintes émergent les images qui lui ont valu de nombreux prix et expositions internationales. Il peut se targuer d'avoir repoussé les limites de l'estampe.

« Souvent, ce qu'on va voir c'est des choses très techniques, très bien réalisées, mais qui sont un peu froides. Moi, j'ai pris une option totalement différente, j'ai décidé de travailler les oeuvres comme si elles étaient abstraites et leur donner si possible, une âme. » — Une citation de Guy Langevin, artiste

Dans une salle, des dessins de grand format réalisés l'an dernier y sont exposés pour la première fois. Quelque cinq mètres de papier témoignent d'un geste libéré. On travaille à dimension humaine, on travaille plus grand que nature et ça c'est un geste très le fun pour un artiste , révèle l'artiste.

Une expérience en crescendo qu'il est possible de vivre jusqu'au 28 mai.

Avec les informations de Jacob Côté