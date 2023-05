Des frais de garderie plus bas pourraient amener 100 000 travailleuses supplémentaires

Le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario (BRF) estime que des garderies à 10 $ par jour pourraient potentiellement permettre à près de 100 000 femmes d’entrer sur le marché du travail, mais seulement si les gouvernements créent plus de places de garderies.

Dans son nouveau rapport, le BRF souligne que le taux de participation dans le marché du travail des femmes avec de jeunes enfants a grimpé de 2,4 points de pourcentage entre 2021 et 2022. C’est la première année où les frais réduits pour les garderies ont commencé à prendre effet.

Le BRF estime qu’une fois que le programme des garderies à 10 $ par jour sera complètement établi en Ontario, la participation au marché du travail des femmes de 25 à 54 ans passera de 84 % en 2022 à entre 85,6 et 87,1 % en 2027. Ce serait une addition de 98 600 femmes de plus sur le marché du travail.

Toutefois, le rapport souligne aussi que les 71 000 places de garderies promises par l’Ontario dans le cadre cet accord avec le fédéral seront loin d’être suffisantes pour répondre aux besoins. Selon le BRF, le gouvernement devrait créer plus de places au risque de ne pas voir le bénéfice sur le marché du travail.

Le rapport précise aussi que la participation au marché du travail des femmes avec de jeunes enfants est significativement plus basse que celle des hommes avec de jeunes enfants. L’écart est d’ailleurs quatre fois plus grand que celui entre les femmes et les hommes sans enfant.