Le fédéral veut classer le monarque comme espèce en voie de disparition

Pressé par des citoyens, des élus et des organisations environnementales de protéger le monarque, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de modifier son statut pour en faire une « espèce en voie de disparition ». Cette désignation, inscrite dans la Loi sur les espèces en péril (LEP), permettrait une protection accrue de l'habitat naturel de ce rare papillon migrateur.

Dans la Gazette du Canada du 13 mai dernier, Ottawa a détaillé son projet de décret visant à modifier l'annexe 1 de la LEP pour faire passer le monarque d'espèce préoccupante – statut qu'on lui reconnaît depuis 2003 – à espèce en voie de disparition.

Le fédéral acquiesce ainsi à la recommandation formulée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), qui l'a désignée en voie de disparition en novembre 2016, soit le degré de risque le plus important après espèce disparue du pays .

En vertu de la Loi, il est interdit de tuer, de blesser, de harceler, de capturer ou de prendre un individu d'une espèce sauvage possédant un tel statut. Des protections légales sont en outre instaurées pour éviter que l'habitat naturel de l'espèce soit perturbé, endommagé ou détruit.

À ces protections doivent s'ajouter un programme de rétablissement et un plan d'action pour atténuer les risques auxquels les populations de monarques sont exposées.

« Il est proposé de reclassifier l’espèce pour la faire passer d’espèce préoccupante à espèce en voie de disparition, car elle a connu un déclin de plus de 50 % au cours de la dernière décennie, selon les évaluations faites aux sites d’hivernage en Californie et au Mexique. » — Une citation de Extrait du Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril

Le gouvernement tiendra une consultation de 30 jours, jusqu'au 12 juin 2023, avant de statuer officiellement sur la désignation à accorder au lépidoptère.

Un habitat à protéger

Au cours de la COP15 sur la biodiversité, qui a eu lieu à Montréal en décembre 2022, le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, avait fait savoir qu'il détiendrait bientôt les leviers nécessaires pour protéger les milieux naturels où l'on retrouve ce papillon migrateur.

Le ministre avait du même souffle manifesté son intention de protéger dans un avenir rapproché le Champ des monarques, un terrain de 215 hectares près de l'aéroport international Montréal-Trudeau. Sur cette propriété appartenant au gouvernement canadien, près de 4000 plants d'asclépiades, essentielles à la reproduction du papillon, avaient été tondus et détruits par la société Aéroports de Montréal (ADM) l'été dernier.

La Communauté métropolitaine de Montréal avait notamment appelé le fédéral à agir pour renforcer le statut du papillon afin que des sites comme le Champ des monarques soient identifiés comme des habitats essentiels à l'espèce.

Le nouveau statut qu'Ottawa entend accorder au monarque pourrait éviter que pareille situation se reproduise et permettre d'en pénaliser les responsables.

À l'été 2022, les bosquets et les arbustes du Champ des monarques ont tous disparu après une intervention d'Aéroports de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'asclépiade est susceptible d’être considérée comme étant une résidence lorsque les monarques sont présents , peut-on lire dans le décret.

Des œufs, des chenilles et des chrysalides peuvent en effet se retrouver sur cette plante de juin à octobre, période pendant laquelle le monarque s'établit dans la majeure partie du Canada. Toute activité engendrant la perturbation ou la destruction d'asclépiades nécessiterait alors la délivrance d'un permis en vertu de la Loi, note-t-on.

En dehors de la période de reproduction, une telle autorisation ne serait pas nécessaire.

Un grand pas dans la bonne direction

L'organisme TechnoparcOiseaux, à l'origine de la découverte du terrain fauché par ADM , a salué la volonté du gouvernement fédéral de protéger le monarque, y voyant un grand pas dans la bonne direction .

Sa coorganisatrice, Katherine Collin, a toutefois insisté sur l'importance de protéger les milieux fréquentés par le lépidoptère.

Nous savons pourtant qu’il peut prendre des années, sinon des décennies pour définir une stratégie de rétablissement et identifier les habitats critiques; et nous n’avons plus de temps à perdre pour protéger ces milieux face au développement , a-t-elle réagi.

« Soyons clairs : la protection d’une seule espèce n’équivaut pas à une stratégie de protection de nos milieux naturels. » — Une citation de Katherine Collin, coorganisatrice de TechnoparcOiseaux

Du même avis, l'organisme Conservation de la nature Canada souhaite que la consultation lancée par le fédéral sensibilise le public à la protection d'autres espèces que le monarque et intensifie les efforts pour protéger le territoire.

C'est important d'avoir cette conversation , a déclaré son porte-parole, Andrew Holland. Car nous ne pouvons pas simplement nous reposer sur nos lauriers.

L'accélération de phénomènes météorologiques extrêmes provoquée par les changements climatiques, a-t-il ajouté, risque d'aggraver les menaces qui pèsent sur les espèces les plus précaires.

En juillet 2022, le monarque s'était taillé une place dans la Liste rouge des espèces en danger de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). L'organisation s'inquiétait du déclin des populations de cet insecte, en particulier celles qui quittent le Mexique et la Californie au printemps et à la fin de l'été pour mettre le cap vers le sud du Canada, en passant à l'ouest des Rocheuses.

La migration du monarque du Canada au Mexique est en outre décrite comme un phénomène biologique en voie de disparition , indique de son côté le gouvernement fédéral.

Par le même décret, Ottawa entend aussi ajouter deux espèces de bourdons de l'Ouest à la Liste des espèces en péril.