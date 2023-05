L’emblématique concentrateur des mines Britannia a 100 ans

Il s’agit du concentrateur à alimentation par gravité (Mill No 3) des mines Britannia, une imposante structure située à 50 kilomètres au nord de Vancouver qui permettait de produire du cuivre et à laquelle le Musée des mines Britannia rend hommage cette année.

Ce concentrateur est intrinsèquement lié au succès des mines Britannia , explique Laura Minta Holland, conservatrice des collections et responsable de la médiation culturelle au musée des mines Britannia.

« Ce concentrateur a contribué au bien-être économique de la Colombie-Britannique jusqu'à sa fermeture en 1974, en plus d'être un emblème sur la Sea-to-Sky depuis 100 ans. » — Une citation de Laura Minta Holland, conservatrice des collections et responsable de la médiation culturelle au musée des mines Britannia

Village des mines Britannia en 1948 Photo : Image fournie par le musée des mines Britannia

Laura Minta Holland explique que l’exploitation minière qui a débuté dans la région au début des années 1900 a non seulement créé de nombreux emplois, mais a aussi contribué à la révolution industrielle, le cuivre ayant été en forte demande à l’époque.

À son point culminant dans les années 30, le concentrateur traitait jusqu'à 7000 tonnes de minerai par jour. Les mines Britannia qui s’étendaient sur 240 kilomètres de tunnels au cœur du mont Sheer étaient alors les plus importantes mines de l’Empire britannique, détenant 17 % de la production mondiale de cuivre.

Intérieur du concentrateur à alimentation par gravité des mines Britannia Photo : Image fournie par le musée des mines Britannia

Le minerai extrait des tunnels était transporté tout en haut du concentrateur pour y être déversé.

On laissait la gravité faire tout le travail , explique Marshall Tichauer, un ancien mineur devenu guide au musée.

Une prouesse d’ingénierie

Sa construction en béton et acier, sa hauteur, ses fenêtres à guillotine double et ses escaliers de secours sont autant de caractéristiques qui ont contribué à la valeur patrimoniale du concentrateur désigné lieu historique national en 1987.

Construit en 1923 au coût de un million de dollars, le concentrateur à alimentation par gravité, qui est le dernier du genre au pays, était alors considéré comme un chef-d'œuvre d'architecture, attirant à l’époque des ingénieurs des quatre coins du monde.

« Ce concentrateur à gravité est une véritable prouesse d’ingénierie ! » — Une citation de Laura Minta Holland, conservatrice des collections et responsable de la médiation culturelle au musée des mines Britannia

« Ce concentrateur à gravité est une véritable prouesse d’ingénierie » - Laura Minta Holland Photo : Image fournie par le musée des mines Britannia

Laura Minta Holland précise qu'il a été construit après la destruction des deux concentrateurs précédents, le deuxième fait de bois ayant été ravagé par les flammes.

Pour assurer la longévité du Mills No3, la compagnie minière a donc fait le choix d’ériger une structure en acier et béton à flanc de montagne, utilisant même la paroi rocheuse comme quatrième mur.

Le minerai qui dévalait les 20 étages du concentrateur était concassé, broyé et finalement transformé en concentré de cuivre de valeur grâce au processus de flottation par moussage, une technologie qui a permis au concentrateur de se démarquer.

Autre aspect impressionnant : ces quelque 240 marches en forte pente que les travailleurs montaient sans protection pour accéder aux différents étages de l’imposant bâtiment.

Le long escalier à l'intérieur du concentrateur Photo : Image fournie par le musée des mines Britannia

Je me souviens devoir monter ces centaines de marches tous les jours, se rappelle Marshall Tichauer. Dans le temps, le Mill No3 roulait 24 heures sur 24. On pouvait entendre un grondement sourd à des kilomètres à la ronde.

Une communauté vibrante

Outre le concentrateur, les mines Britannia abritaient également deux villages miniers très vibrants où se trouvaient notamment une mairie, un magasin général, une église, une salle de cinéma, une piscine et des dortoirs où Marshall Tichauer louait un lit au coût de 20 $ par mois.

Danse autour d'un mât de Mai au village des mines Britannia Photo : Image fournie par le musée des mines Britannia

C’est ici que j’ai rencontré et marié ma femme, confie Marshall Tichauer. Elle était réceptionniste dans le bureau. Nous avons élevé notre famille ici et vivons dans la communauté depuis!

C’est en 1965 que le septuagénaire alors âgé de 18 ans a quitté West Vancouver pour venir travailler dans les mines Britannia.

Marshall Tichauer Photo : CBC

Dès mon premier jour, on m’a demandé d’aller dans les tunnels, se souvient l’ancien mineur. Je suis monté à bord du wagon avec 40 autres hommes et nous avons roulé dans la noirceur totale pendant 45 minutes. Je me suis endormi dans le train! , s’exclame celui à qui on avait dit qu’il pouvait potentiellement souffrir de claustrophobie. Ça ne m’a jamais dérangé!

Plus de 60 000 personnes en provenance de 50 pays différents travaillaient ici, souligne Laura Minta Holland. Il y avait notamment des travailleurs japonais et chinois qui n’avaient malheureusement pas les mêmes droits que tout le monde. Ils travaillaient comme commis ou cuisiniers, car la plupart ne parlaient pas anglais.

Une famille japonaise du village des mines Britannia en 1920 Photo : Image fournie par le musée des mines Britannia

Cela fut le cas de Yip Bing qui, à l’âge de 17 ans, est arrivé aux mines Britannia autour de 1913. Ce dernier a travaillé au magasin général en plus de préparer des repas pour les mineurs.

Sa soupe aux herbes était très populaire, explique Shannon Yip, la petite-fille de Yip Bing. La communauté le surnommait Dr. Y.B., car sa soupe aidait à la guérison des mineurs lorsqu’ils étaient malades.

Un lieu à visiter

Trois décennies après sa fermeture, le concentrateur qui se trouve aujourd'hui sur le site du musée des mines Britannia, s’est refait une beauté en 2007. Une tâche herculéenne qui a notamment impliqué le remplacement à la main des quelque 14 416 carreaux de verre.

Le musée des mines Britannia souligne les 100 ans du concentrateur tout au long de l'année. Photo : Michael Elkan

Le concentrateur a depuis été utilisé pour de nombreux tournages comme X-Files, Scooby-Doo 2, The Descendants of Albin, dit Laura Minta Holland. Plus de 100 films et 30 séries télévisées ont été filmés ici.

D'ici la fin de l'année, le musée des mines Britannia souligne le centième anniversaire du concentrateur par le biais de diverses activités telles que la nouvelle exposition 100 Years of Mill No. 3 qui explore l’histoire, l’impact et la technologie novatrice du concentrateur.

De plus, une grande fête publique intitulée Dig Day se tiendra le samedi 20 mai en présence de géologues.