« Je n’aurais pas dû avoir de flirt avec elle », dit le policier Samuel Ducharme

Après le témoignage de la présumée victime lundi, Samuel Ducharme a donné sa version des faits reprochés. L’ancien relationniste du Service de police de Sherbrooke est accusé d’agression sexuelle pour des évènements qui seraient survenus en août 2021.

Une ordonnance de non-publication ne nous permet pas de dévoiler l’identité de la plaignante et certains détails liés aux évènements qui pourraient permettre de l'identifier.

Samuel Ducharme a raconté à la Cour comment il avait rencontré la présumée victime et à quel point il s'entendait bien avec elle. Selon lui, le soir du 19 août 2021, leurs discussions étaient remplies de sous-entendus. J’ai l’impression qu’elle a un regard séducteur, qu’elle est joueuse. [...] Je commence à penser qu’elle veut flirter avec moi , a-t-il dit.

« Elle me regarde droit dans les yeux. Son regard, son sourire, ça me fait questionner sur ses intentions. » — Une citation de Samuel Ducharme

Pendant de longues minutes, l'accusé a continué à raconter ce qu'il se souvient du soir des événements qui lui sont reprochés. Je ne sens à aucun moment qu’elle est mal à l'aise. [...] Les regards deviennent de plus en plus fréquents, de plus en plus soutenus. Il n’y en a pas d’équivoque sur ce qui se passe entre nous , a-t-il affirmé.

Concernant les attouchements qu'il aurait tenté de faire, Samuel Ducharme soutient que la présumée victime n'a pas eu de mouvement de recul . Je ne sens pas qu'elle fait le saut, qu'elle est mal à l'aise. Elle place sa tête vers l'arrière. Elle entre-ferme les yeux, comme si elle apprécie mon toucher.

Par la suite, il a tenté de l'embrasser, raconte-t-il. Elle aurait refusé ses avances en disant : "non" à plusieurs reprises. Je lui ai demandé si elle essayait de se convaincre elle ou si c'est un non pour moi?

Elle lui aurait alors répondu que c'est parce qu'elle était en couple qu'elle ne pouvait pas accéder à ses avances.

D'autres témoins entendus

Trois témoins ont aussi été entendus en matinée avant le témoignage de Samuel Ducharme. Notamment deux employés du Complexe sportif Thibault GM. Une partie des attouchements se seraient déroulés dans le stationnement de l'aréna.

Le directeur des opérations, Simon Dion, a expliqué qu’il a montré les enregistrements des caméras de surveillance à la demande de Samuel Ducharme, le 26 août, soit une semaine après la présumée agression.

M. Dion a ajouté que le policier, qui était habillé en civil, a demandé à voir les enregistrements, sans donner la raison. Il voit que la caméra du stationnement ne fonctionne pas. Il dit : "fuck". Il a l'air préoccupé, mais sans plus. C'est tout ce qu'il a dit , a-t-il raconté à la Cour.

Par la suite, l'enquêteur au BEI, Marc Pigeon, s'est présenté à la barre des témoins. Il a raconté son implication dans l'enquête.

Avec les informations de Marion Bérubé