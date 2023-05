Une cure de jouvence prévue pour l’hôtel de ville de Gaspé

Infiltration d'eau, problèmes d'isolations et de toiture, le bâtiment connaît plusieurs difficultés avec lesquelles les employés municipaux doivent jongler.

L'hôtel de ville a subi très peu de travaux donc, avec le temps, il y a de l’infiltration d’eau qui s’est faite. Le mur vitré du côté de la baie est dû pour être refait au complet parce qu’il y a eu une atteinte à la structure. Il en est de même pour la couverture, le revêtement extérieur et l’isolation , explique le maire de Gaspé, Daniel Côté.

« Il y a des chaudières par terre dans le bureau des employés. » — Une citation de Daniel Côté, maire de la Ville de Gaspé

Daniel Côté estime que ces travaux sont nécessaires. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Aux yeux de M. Côté, il devient malsain d'opérer dans cette infrastructure désuète. C'est même presque honteux de recevoir du monde , juge-t-il.

L'élu indique qu'initialement, la Ville avait prévu de s'en tenir qu'à la restauration de la toiture, mais qu'un fur et à mesure, les ingénieurs ont découvert d'autres problèmes quant à la ventilation et à l'infiltration d'eau.

« Plus les architectes ont gratté le bobo, plus ils ont trouvé des bobos profonds. » — Une citation de Daniel Côté

M. Côté dit lui-même avoir constaté la détérioration du bâtiment au fil des années.

On voyait l’infiltration parce qu’il y a plein de cernes au plafond et que ça dégoutte en continu. [...] On savait que les fenêtres n’étaient pas étanches. Dans mon bureau, l’hiver, il y a toujours un demi-pouce de glace sur la tablette du châssis qui finit par fondre, tomber et couler le long du mur dans les plinthes de chauffage. Ce n’est pas très sécuritaire comme environnement de travail , illustre-t-il.

La Ville de Gaspé a reçu une subvention de la part du ministère des Affaires municipales pour couvrir 65 % des frais de la rénovation de la bâtisse, ce qui veut dire qu'elle n'aura qu'à assumer des frais de 1,4 million de dollars.

« Refaire un nouvel hôtel de ville, ça aurait pu s’élever à environ 12 millions. Donc à 4,3 millions, c’est bien en deçà. » — Une citation de Daniel Côté

M. Côté assure que l'augmentation des coûts de construction a été pris en compte dans l'élaboration des plans d'architecture et d'ingénierie. Il ajoute que l'appel d'offres sera lancé sous peu afin d'identifier un entrepreneur pour réaliser les travaux d'ici l'été 2024.

Toutes les pièces de climatisation, de plomberie, de chauffage et de ventilation prennent environ un an à recevoir, donc il n’y aura vraisemblablement pas de travaux avant l’été 2024, ce qui nous laisse du temps pour prévoir la relocalisation des services , mentionne le maire.

Les employés municipaux pourraient être portés à faire du télétravail pendant cette période si la Ville ne trouve pas un local adapté pour recevoir toute l'équipe.

Révisions au projet de la capitale des pêches

En janvier dernier, Daniel Côté s'était prononcé sur le fait que le projet de capitale québécoise des pêches à Rivière-au-Renard devra être revu en raison des dégâts causés par la tempête des 23 et 24 décembre 2022, sans toutefois donner plus de détails.

Le chantier du projet de la Capitale des pêches a été atteint par une tempête en décembre 2022. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Daniel Côté

Lors de la séance du conseil municipal lundi, le conseil a finalement voté une somme de 1,2 million de dollars supplémentaire pour finaliser les travaux. Ce montant servira à couvrir la balance des surcoûts du projet et les travaux liés aux dégâts des grandes marées de décembre dernier.

Quand on a donné le contrat initial pour les travaux, il manquait déjà autour de 400 000 $. On s’était dit qu’on allait réussir à entrer dans le financement qu’on avait en baissant nos coûts, mais ça n'a pas été possible. À cela s’est ajoutée la facture de l’érosion des berges , explique M. Côté.

« Les frais de reconfiguration du projet tournent autour de 600 000 $. Il y a aussi un 200 000 $ rattaché à d’autres imprévus, ce qui totalise 1,2 million de dollars. » — Une citation de Daniel Côté

La maquette du plan initial du projet Capitale des pêches maritimes du Québec. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de la Ville de Gaspé

Par ailleurs, plusieurs modifications seront apportées au projet afin de le rendre plus résilient aux aléas climatiques.

On va déplacer certaines infrastructures plus vers la rue pour que ça ne les brise pas si la mer passe par-dessus une nouvelle fois. On avait aussi prévu des jeux d’eau pour enfant sur le site, mais s’il y a de l’eau de mer qui entre dans les jeux, ils sont terminés. Donc on va les enlever du projet. On va aussi changer les plantations pour en avoir des plus résilientes , énumère-t-il.

Une autre recharge de plage est également prévue au cours de l'été. Celle qui devait assurer la protection des berges du secteur du quai D’Amours n’a pas tenu le coup cet hiver, mais les ingénieurs affirment qu'une seconde recharge devrait faire le travail.

« La reprise des travaux avec les ajustements requis va se faire dans les prochaines semaines. D’ici à la fin de l’été, normalement, les travaux devraient être pas mal complétés. » — Une citation de Daniel Côté

L'élu indique qu'une étude sera par le fait même effectuée afin que la Ville soit en mesure de se prémunir pour faire face à d'autres grandes marées.

Surplus de 2 M$ à Gaspé

Le portefeuille municipal semble bien se porter à Gaspé puisque la Ville a terminé l'année 2022 avec un surplus de 2 millions de dollars. Le bilan du dernier exercice financier a été présenté lundi en séance publique du conseil municipal.

« Les finances sont saines. » — Une citation de Daniel Côté

Ça a toujours l’air gros de dire 2 millions de surplus, mais quand on le ventile et qu’on regarde ce qu’on a déjà eu à faire avec pour éviter de trop grosses hausses de taxes aux citoyens, on voit qu’on a une certaine marge de manœuvre, mais elle n’est pas démesurée , poursuit-il.

Le maire Daniel Côté estime qu'il y a une belle effervescence économique à Gaspé. (Photo d'archives) Photo : Ville de Gaspé

Ce surplus provient notamment de l'augmentation des droits de mutation immobilière, des revenus générés par l'aéroport, de la gestion des matières résiduelles et des placements de la Ville.

Pour l’année 2022, il s’est ajouté plus d’une centaine d’unités résidentielles sur le territoire et ça, c’est juste au niveau des logements et des maisons unifamiliales. Pour la prochaine année, ce sera probablement plus que ça encore. On voit des appartements qui poussent encore à gauche et à droite , note le maire.

« Il y a un 1,1 million de revenus de taxation supplémentaire lié à toutes les nouvelles constructions publiques et privées qui se sont faites durant l’année. » — Une citation de Daniel Côté

La Ville bénéficie également d'un coussin financier de 8,4 millions de dollars non affecté en cas d'imprévus.

