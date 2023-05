Usine de Stellantis : Ottawa demande à l’Ontario de « payer sa juste part »

Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, réclame que le gouvernement Ford augmente sa part de subventions offertes à Stellantis pour que l’entreprise reprenne les travaux de son usine de batterie à Windsor.

Le constructeur automobile a suspendu lundi la construction de sa méga-usine de batteries pour véhicules électriques. Stellantis et son partenaire LG Energy Solution accusent Ottawa de ne pas respecter l’entente convenue.

Le message à nos collègues de l'Ontario est le suivant : payez votre juste part et nous mettrons fin à cette impasse , a déclaré le ministre Champagne en visite à Séoul, en Corée du Sud.

Stellantis et LG ont annoncé l’an dernier ce projet d’une valeur de cinq milliards de dollars. L’usine, dont la construction doit être complétée l’an prochain, devrait créer 2500 emplois.

Nous sommes à la croisée des chemins maintenant. Nous avons besoin que nos partenaires en Ontario paient leur juste part, comme ils l'ont toujours fait dans chaque transaction que nous avons réalisée , a ajouté M. Champagne qui se dit pourtant confiant d’en arriver à une entente avec les deux entreprises.

Le ministre de l’Innovation espère s’entretenir avec le président de LG, une firme sud-coréenne, à l’occasion d’un dîner d'État demain.

Je veux le rassurer de la position canadienne. On est content de l’investissement et on veut que l’investissement aille de l’avant , a-t-il confié aux journalistes.

L’investissement de Volkswagen est venu brasser les cartes

Ottawa et l’Ontario devaient tous deux contribuer pour 500 millions de dollars à la construction de l’usine de batterie de Stellantis et LG.

Depuis, le gouvernement fédéral a promis d’investir jusqu’à 13 milliards de dollars sur 10 ans dans un autre projet de méga-usine de batteries pour VE , celui de Volkswagen, à St. Thomas, en Ontario.

Cet investissement visait à concurrencer les États-Unis qui, à travers la Loi sur la réduction de l'inflation, offrent des milliards de dollars en mesures incitatives pour les entreprises de VE .

Le ministre Champagne soutient qu’en vertu de ces nouvelles mesures, Stellantis et LG ont demandé de modifier l’entente signée au préalable.

Nous leur avons dit que nous leur offririons un accord équitable, similaire à celui de Volkswagen , a-t-il expliqué. Nous sommes en négociation pour conclure une bonne entente pour les Canadiens, mais en même temps, [...] nous voulons que nos amis en Ontario paient leur juste part.

Lundi, le premier ministre ontarien Doug Ford a renvoyé la balle à Ottawa, disant que l’Ontario a investi le même montant, 500 millions de dollars, dans les deux projets.