Des interdictions de feu en vigueur sur près de la moitié du territoire de la Saskatchewan

Ces interdictions touchent toutes les terres publiques et les parcs provinciaux se trouvant au nord de l’autoroute 16, de même que le territoire du Northern Saskatchewan Administration District.

La SPSA a émis une interdiction provinciale de faire des feux sur près de la moitié du territoire de la province. Photo : Radio-Canada

Il est donc maintenant interdit de faire un feu à ciel ouvert, un feu contrôlé ou des feux d’artifice dans ces endroits.

La SPSA rappelle que de nombreuses municipalités ont déjà interdit ce type d’activité. La province recommande aussi aux villes et aux villages d’évaluer leur niveau de risque actuel concernant les feux de forêt ou de broussaille.

Nous savons que de nombreux Saskatchewanais attendent avec impatience le long week-end de mai. Or, la décision d’émettre cette interdiction de faire des feux est nécessaire , explique dans un communiqué le président et commissaire aux incendies de la SPSA , Marlo Pritchard. Cette interdiction vise à protéger des vies, des communautés, des infrastructures et des ressources naturelles.

Parcs Canada a également émis une interdiction de faire des feux dans le parc national de Prince Albert.

Mardi aux environs de 13 heures, la SPSA indiquait qu'il y avait 29 feux de forêt dans la province.

Depuis le début de l'année, le nombre de feux de forêt en Saskatchewan dépasse déjà le double de la moyenne saisonnière.