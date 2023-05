Soutien aux personnes âgées : des organismes surpris par la vague de chaleur en C.-B.

Le gouvernement, de son côté, n’a toujours pas tranché sur la possibilité de fournir des climatiseurs aux personnes vulnérables lors de vagues de chaleur extrême. Les conclusions d’une étude sur la question devaient être publiées en décembre 2022, après consultation des populations vulnérables, mais le ministère de la Santé veut s’assurer qu'une analyse approfondie et un engagement approprié sont effectués avant de publier les conclusions de l'examen .

Si nous avions eu un dôme de chaleur ce week-end, nous n'aurions pas été prêts à réagir , s’inquiète Kimberly Barwich, directrice des programmes communautaires pour l’organisme Burnaby Neighbourhood House.

Bien que les températures actuelles ne soient pas aussi sévères que celles du dôme de chaleur qui a tué 619 personnes en juin 2021 en Colombie-Britannique, des scientifiques affirment que l'Ouest canadien connaîtra probablement des vagues de chaleur semblables dans les années à venir.

Plusieurs dizaines de communautés de la province ont battu des records de chaleur dimanche, et les températures élevées devraient persister toute la semaine, selon Environnement Canada.

Appels de bien-être, mais pas avant juin

Kimberly Barwich explique que la Burnaby Neighbourhood House travaille avec des agences communautaires de services aux personnes âgées, la Ville de Burnaby et la régie de la santé du Fraser sur un plan d'intervention en cas d'urgence liée à la chaleur.

Elles comptent créer un programme d’appels de bien-être aux personnes âgées. Les bénévoles responsables des appels pourraient ensuite appeler le 911 en cas d'inquiétude pour leur état de santé. Des cartes postales traduites en plusieurs langues contenant des informations sur ces appels et sur la façon dont les gens peuvent s'inscrire pour figurer sur la liste d’appels seraient préalablement envoyées à la communauté.

Or, ces programmes d'appels et de cartes postales ne seront pas prêts avant la première semaine de juin, selon Kimberly Barwich, qui s'inquiète des fortes chaleurs d’ici là.

Jas Cheema, qui défend les intérêts des personnes âgées auprès de l’Association des réseaux d'intervention communautaire de la Colombie-Britannique (BCCRN), affirme que les organisations avec lesquelles elle travaille prévoient distribuer des ventilateurs aux personnes âgées pour les aider à se rafraîchir cet été. Elle s’inquiète, de son côté, que les personnes âgées n'aient pas un accès adéquat à de l'air conditionné.

La province a un rôle à jouer à cet égard , croit-elle.

« On craint vraiment que si nous ne nous occupons pas de la planification et n'essayons pas de prendre de l'avance, des personnes âgées puissent se retrouver dans [une position] vulnérable. » — Une citation de Jas Cheema, BCCRN

La province prépare le système de santé

Lundi, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a affirmé que des travaux étaient en cours pour faire face aux premières chaleurs et améliorer les services en place pour soutenir les personnes âgées. Nous préparons notre système de soins de santé en conséquence, tout en gérant les problèmes actuels liés au changement climatique.

Pour prévenir de nouveaux décès liés aux canicules, la coroner en chef de la Colombie-Britannique, Lisa Lapointe, avait recommandé dans un rapport au gouvernement en juin 2022 de soutenir les populations les plus à risque pendant les épisodes de chaleur extrême.

Selon son rapport, deux tiers des personnes décédées pendant le dôme de chaleur avaient plus de 70 ans, et plus de la moitié d'entre elles vivaient seules.

D'après des informations de Yasmine Ghania