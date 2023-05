La municipalité de Moonbeam signe une entente pour combattre les castors nuisibles

L’entente entre ce canton se trouvant près de Kapuskasing et le Conseil des trappeurs de Fauquier qui débarrassera la communauté des castors sera en vigueur du 16 mai au 4 octobre.

Le maire de la municipalité de Moonbeam, Éric Côté, déclare que cette entente est d'une grande importance pour limiter les dommages que peuvent causer les barrages de ces animaux.

Dans cette région, il y a beaucoup de castors et ce qu’ils peuvent abîmer est énorme.

En une année, le long de la route 11, à partir de Strickland jusqu'à Matheson, on a attrapé 100 castors nuisibles. Le rôle des trappeurs est de s’assurer que le chemin est en bon état. Le lavage des chemins par les castors bloquerait tous les chemins , explique Ovila Sylvain, trésorier du conseil des trappeurs de Fauquier.

Il ajoute que si les chemins endommagés ne sont pas navigables, il faudrait dépenser des sommes énormes pour la réparation.

« Il y a un coût à peu près de 10 à 15 millions de dollars pour réparer le chemin. » — Une citation de Ovila Sylvain, trésorier du conseil des trappeurs de Fauquier

Ramener le niveau d’eau à la normale

Les barrages de castors sont parfois la cause de débordements en période de crue printanière. Ils endommagent ainsi les infrastructures routières.

Le Conseil des trappeurs de Fauquier qui procédera au démantèlement de barrages de castors devra faire en sorte que le niveau d'eau revienne à la normale.

La déprédation, qui consiste à tuer l’animal à l’aide d’un piège, peut durer entre deux et trois jours. Lorsqu’il n’y a plus de castor dans le barrage, le trappeur peut procéder au démantèlement le jour même, tout dépendamment du débit de l’eau.

Dans l’entente signée entre le ministère des Richesses naturelles et des Forêts et les trappeurs de castors, on peut lire qu'à la demande de l'entreprise, le trappeur désigné par le Conseil des trappeurs de Fauquier ouvrira manuellement les ponceaux et brisera un barrage de castors pour ramener le niveau d'eau à la normale, au coût de 75 $ par site .

Si de la machinerie est nécessaire, le ministère des Richesses naturelles doit être contacté avant d'effectuer tout travail afin d'assurer la conformité et d'obtenir le permis de travail approprié , est-il aussi écrit.

Le Conseil des trappeurs de Fauquier a des ententes avec d'autres municipalités de la région, ainsi que des entreprises, incluant celles de l'industrie forestière de la région.

Il piège, en moyenne, plus de 300 castors nuisibles par saison.

Avec les informations de Frédéric Projean