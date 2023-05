La Vérif : les prix de l’électricité ont-ils augmenté de 140 %?

Oui, il y a bien eu une hausse notable des prix de l’électricité en Alberta. Des nuances sur les causes et les solutions sont toutefois nécessaires.

Intéressons-nous d’abord aux chiffres. L’explosion des factures d’électricité sous le NPD est un énorme problème auquel le Parti conservateur uni a contribué et qu'il n'a pas réussi à résoudre. [...] Aujourd’hui, les prix de l’électricité sont plus élevés de 140 % qu’à la prise de pouvoir du PCU et ils ont atteint un pic à 330 % , a affirmé la candidate néo-démocrate de Calgary-Mountain View, Kathleen Ganley.

Le NPD se concentre précisément sur le prix de l’électricité par défaut, appelé tarification réglementée par défaut, ou RRO en anglais (Regulated Rate Option).

Ce tarif est lié au prix de gros et environ 36 % des consommateurs le payent. C’est l’option choisie par ceux qui ne veulent pas signer de contrat avec un fournisseur ou qui ne peuvent pas en signer à cause d’une mauvaise cote de crédit.

Selon les données répertoriées par l'Alberta Utilities Consumer Advocate, le tarif RRO était en moyenne de 6,4 c/kWh en avril 2019, et de 16,3 c/kWh, en mai 2023, soit une hausse de 155 %.

Le NPD a donc bien raison lorsqu’il parle d’une hausse importante des coûts. Le RRO étant toutefois un tarif très fluctuant, la hausse n'a donc pas été constante, mais en dents de scie.

Les données du défenseur des consommateurs de services publics ne montrent cependant pas de pic de 330 %. En prenant le tarif le plus élevé de décembre 2022, la hausse la plus forte est plutôt de 244 %. Les conservateurs unis ont toutefois mis en place un plafond entre janvier et mars 2023, qui a masqué des pics de tarif.

Les contrats à prix fixe ont également subi une hausse durant la même période, bien que moins élevée. Entre avril 2019 et mai 2023, le prix offert dans ces contrats a augmenté de 63 % en moyenne.

La faute à qui?

Pour le NPD , la responsabilité est à attribuer en partie aux conservateurs unis qui ont éliminé le plafond sur le tarif RRO fixé sous les néo-démocrates à 6,8 c/kWh, et qui n'ont donc pas assez protégé les consommateurs.

En 2019, le Parti conservateur uni a enlevé le plafond sur les prix mis en place par le gouvernement néo-démocrate sur le RRO , ce qui a exposé des familles à des pics de prix , a ainsi souligné Kathleen Ganley. Le NPD prévoit même de rétablir un plafond pendant au moins trois mois s’il est porté au pouvoir.

Selon le professeur adjoint d’économie à l’Université de Calgary Blake Shaffer, le plafond n’était toutefois pas une solution au problème de fond de la hausse des coûts de l’électricité.

Si j’ai un plafond à 6,8 cents, alors que le prix réel de l’électricité est de 30 cents, c’est vrai que ma facture d’électricité est seulement de 6,8 cents, mais le gouvernement doit payer la différence de 24 cents. Donc, ce sont les Albertains qui payent à travers le gouvernement , explique-t-il.

« Un plafond ne fait pas baisser le vrai coût, cela change juste qui paye. » — Une citation de Blake Shaffer, professeur adjoint d'économie

Le coût est donc transféré du consommateur au contribuable, comme le résume le professeur.

Blake Shaffer pense qu’une mesure plus efficace pour protéger les consommateurs serait de les aider à passer à un contrat à taux fixe en offrant une assistance au crédit comme un dépôt de garantie.

Une production concentrée dans quelques mains

Pour sa part, le PCU a attribué l'origine de cette hausse aux décisions passées des néo-démocrates. L’ancien premier ministre Jason Kenney mentionnait ainsi régulièrement comme coupable la taxe sur le carbone.

Ce n’est toutefois pas un facteur majeur de la hausse des prix, selon Blake Shaffer. Son analyse publiée dans la revue scientifique International Journal of Industrial Organization montre que l’augmentation du prix de gros de l'électricité a surtout été due à la fin de contrats appelés Power Purchase Agreements, à la fin de 2020. Cela a concentré le marché de l’électricité dans les mains d’un petit nombre de producteurs.

Ces compagnies ont haussé le prix de l’électricité qu’elles offrent au marché , explique Blake Shaffer.

Données de la recherche de Blake Shaffer, David Brown et Andrew Eckert (2022), de l'École de politiques publiques de l'Université de Calgary.

Le prix du gaz naturel, la taxe sur le carbone et la hausse de la demande ont aussi joué un rôle, mais plus minime.

Pour moi, la vraie chose que l’on doit regarder, c'est : est-ce que le prix du marché est acceptable? On a un marché où le prix monte et baisse, et c’est normal, mais est-ce que c’est trop haut trop longtemps? C’est cela, la question importante , souligne-t-il.

S’il est élu, le NPD s’est engagé à lancer une enquête sur les causes de la hausse des prix de l’électricité et sur les solutions à long terme à apporter.