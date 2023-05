Transformation des minéraux : le Nord de l’Ontario veut accueillir plus d’industries

À l’ère de la « révolution des véhicules électriques », divers intervenants du Nord de l’Ontario réclament une plus grande part du gâteau et veulent attirer des entreprises industrielles qui permettraient de produire de la valeur ajoutée dans cette « chaîne d’approvisionnement entièrement ontarienne ».

Avec [un] monde qui change au niveau des batteries et des besoins électriques qu’on a , le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre, trouve qu’il faut explorer des opportunités .

Dans le Nord de l’Ontario, ça fait longtemps qu’on peut extraire les minéraux, qu’on fait le raffinage des minéraux et on les envoie à travers le monde. Mais maintenant, [...] avec toute cette transformation vers les batteries, [...] je me dis "quels processus pourrait-on faire ici à la place de les faire dans le Sud et envoyer nos minéraux là-bas?" , observe-t-il.

« Dans le Nord, comment peut-on garder nos minéraux plus longtemps [...] pour s’assurer que ces emplois-là et ces techniques-là se font ici? » — Une citation de Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury

À son avis, la ville du nickel serait par exemple bien placée pour accueillir une infrastructure de raffinage de sulfate de nickel, un composé important dans la fabrication de batteries lithium-ion.

La maire de Timmins, Michelle Boileau, abonde dans le même sens.

Au fil des années, ajoute-t-elle, sa ville a acquis une expertise, un certain niveau dans le secteur minier qu’elle aimerait développer davantage .

Il faut avoir la volonté politique

Selon le directeur de la liaison internationale à l’Accélérateur de la commercialisation d’innovation minière du Canada, Alain Thivierge, le Nord de l’Ontario représente certains atouts pour accueillir des infrastructures de transformation.

D’abord, on est proches des ressources, ce qui est déjà un avantage , explique-t-il. Et après, il y a des tissus tissés serrés, donc quand les gens travaillent ensemble pour ajouter de la valeur, c’est plus facile dans le Nord parce qu’on se connaît tous que dans les grands centres urbains.

Et il y a des centres de recherche, des universités et des collèges techniques, donc on a toute l’infrastructure qui permet d’ajouter de la valeur , ajoute M. Thivierge.

« Encore faut-il qu’on ait les bonnes idées pour le faire, l’énergie, les ressources humaines, techniques et financières pour le faire? Donc il faut mettre un paquet d’ingrédients ensemble. » — Une citation de Alain Thivierge, directeur de la liaison internationale à l’Accélérateur de la commercialisation d’innovation minière du Canada

Mais le Nord de l’Ontario a aussi besoin d’appui notamment des gouvernements pour y arriver, note-t-il.

« Il faut avoir la volonté politique [...] parce que je ne vous cacherais pas qu’il y a beaucoup plus de votes dans le Sud que dans le Nord. [...] Il y a des défis à relever, mais le Nord est capable de les relever, encore faut-il qu’il y a des [soutiens], de la volonté politique, et cetera. » — Une citation de Alain Thivierge, directeur de la liaison internationale à l’Accélérateur de la commercialisation d’innovation minière du Canada

Une usine d’hydroxyde de lithium dans le Nord?

Le ministre ontarien du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Vic Fedeli, assure que le gouvernement Ford possède cette volonté politique.

Son ministère, illustre-t-il, se penche sur la possibilité d’investissements semblables à ceux consentis pour les usines des constructeurs automobiles Ford et Volkswagen, mais cette fois-ci pour une usine d'hydroxyde de lithium, employé dans la production de véhicules électriques, dans le Nord de l’Ontario.

Il n’y a pas encore de mines de lithium dans le Nord de la province, mais le ministre Fedeli indique que le gouvernement Ford travaille avec au moins quatre entreprises potentielles, des perspectives très solides qui explorent des gisements dans le Nord-Ouest.

« La conversion, de la roche à l'hydroxyde de lithium, on veut que tout cela soit fait dans le Nord. Ça a du sens. » — Une citation de Vic Fedeli, ministre du Développement économique de la Création d’emplois et du Commerce de l’Ontario

Les précurseurs de batteries dans la mire d'une entreprise

Dans la région de Cobalt, l’entreprise Electra construit une raffinerie de cobalt et ses installations serviront aussi à traiter des résidus électroniques pour en extraire des minéraux importants dans la transition énergétique.

Ça va en prendre plusieurs autres pour compléter la chaîne [...] et tout ce qui est raffinage, ça comprend quand même des centaines et des centaines d’emplois et des milliards de dollars d’investissements et la prochaine étape, ce serait la fabrication de précurseurs de batteries. Ça aussi, ça pourrait se faire dans le Nord, à côté des raffineries , fait savoir le directeur général d’Electra, Trent Mell.

Il cite la disponibilité de l’espace à plus bas prix dans le Nord de l’Ontario et l’expertise dans l’obtention de permis d’exploitation comme étant des facteurs jouant en faveur de la région pour l’établissement de plus d’activités industrielles.

Les villes prêtes à explorer des incitatifs

À la fois à Timmins et dans le Grand Sudbury, les maires indiquent que leurs conversations avec les ordres supérieurs de gouvernement se déroulent bien.

La maire de Timmins, Michelle Boileau, souligne même que le ministre de Mines de l’Ontario, George Pirie — qui est par ailleurs ancien maire de Timmins —, démontre une grande réceptivité à l’attraction d’entreprises opérant dans le domaine minier.

« Je crois que dans les prochaines années, on va vraiment pouvoir voir du mouvement pour le Nord dans ce sens. » — Une citation de Michelle Boileau, maire de Timmins

Elle ajoute que la ville de Timmins est ouverte à explorer une série d’incitatifs, dont ceux fiscaux, pour faire sa part.

Même son de cloche pour le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre.

La Ville du Grand Sudbury veut notamment bonifier sa stratégie pour les terrains industriels, pour faciliter l’achat de terrains par les entreprises, signale le maire.

Il croit que la stratégie de logement que prépare aussi la Ville ainsi que les efforts déjà entamés afin d’attirer de nouveaux résidents contribueraient à fournir la main-d’œuvre nécessaire.

Pour la maire Boileau, en investissant dans plus d’infrastructures industrielles dans le Nord de l’Ontario, les gouvernements démontreraient leur réel intérêt envers une réconciliation économique avec les peuples autochtones.

On sait que les Premières Nations ont une population très jeune, donc à mon avis, ils représentent la relève pour la main-d’œuvre dans la région. Je pense qu’il y a des opportunités pour voir non seulement l’épanouissement du secteur minier, mais aussi l’épanouissement des Premières Nations, des peuples autochtones de la région.

