La fumée des feux de forêt couvre la majeure partie de l’Alberta

Nassima Way

Nassima Way

Nassima Way

Nassima Way (accéder à la page de l'auteur)

Selon Environnement Canada, la fumée des dizaines de feux qui font rage dans le centre et le nord de l’Alberta se répand sur l’ensemble de la province, notamment à Edmonton et Calgary, à l'exception de quelques régions telles que celles de Banff, Medicine Hat et Wainwright.

La fumée cause ou risque de causer une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite , précise le bulletin de l’agence fédérale. [Ces dernières] peuvent changer sur de courtes distances et varier considérablement d'heure en heure dans les régions où les feux brûlent.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Prévisions de qualité de l'air : moyenne quotidienne pour les 16, 17 et 18 mai. Photo : www.firesmoke.ca

Un risque pour la santé

De plus, la cote air santé dans la majeure partie de la province est de 7, ce qui veut dire que la fumée pose un risque important à la santé. Elle est toutefois de plus de 10 dans les zones où il y a des brasiers, comme dans les régions de Grande Prairie, Drayton Valley et Edson.

Arrêtez ou réduisez votre niveau d’activité si vous ressentez un inconfort en respirant ou si vous, ou une personne dont vous prenez soin ne vous sentez pas bien , ajoute le bulletin sur la qualité de l’air d’Environnement Canada.

Un voile de fumée recouvre Calgary depuis la matinée, en raison des feux de forêt qui sévissent dans le centre et le nord de la province. Photo : Radio-Canada

Le Dr Raj Bhardwaj, urgentiste à Calgary, dit que dès qu’il a vu la fumée couvrir la ville, il a fermé toutes ses fenêtres. Vous ne voulez pas que cette substance pénètre vos poumons. La fumée est composée de très petites particules, et nous pouvons les respirer très profondément dans nos poumons, car elles sont plus petites que la poussière normale.

« La fumée d’incendies de forêt peut être nocive pour la santé. » — Une citation de Environnement Canada

La Ville de Calgary de son côté demande aux habitants de ne pas faire de feu à ciel ouvert en raison de la chaleur, du vent et aussi de la fumée. Le risque d'incendie dans la région de Calgary est modéré, mais cela pourrait changer si la chaleur et le vent perdurent et qu'il y a peu de précipitations , précise le communiqué municipal.

Une mauvaise qualité de l'air dans l'Ouest canadien

Environnement Canada a aussi émis des bulletins sur la qualité de l’air en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.

La cote air santé dans les régions de Fort St. John est de plus de 10, car le risque pour la santé est élevé en raison des feux de l’Alberta, mais aussi à cause de l’incendie de Cameron River, dans le District régional de Peace River, dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

Avec des informations de Jonathon Sharp