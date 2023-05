Journée contre l’homophobie et la transphobie : l’heure est à la réflexion en Atlantique

Cela fait 20 ans qu’on souligne, le 17 mai, la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Alors que la communauté LGBTQ+ en Atlantique célèbre ses acquis, le climat social demeure, pour elle, inquiétant et l’heure est à la réflexion.

Pourquoi le 17 mai ? Le 17 mai 1990, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) retire l’homosexualité de sa liste des maladies mentales. En 2003, la Fondation québécoise Émergence crée la première journée internationale contre l’homophobie. Elle choisit la date symbolique du 17 mai.

On voit des grandes percées de libertés humaines dans d’autres pays, [mais] en Amérique du Nord, avec ce qui se passe aux États-Unis et avec ce qui se passe avec les extrémistes de droite, on est dans un petit recul , estime le codirecteur du Pôle de recherche interdisciplinaire sur les diversités et l’équité (PRIDE), Roger LeBlanc.

Nul besoin de se rendre aux États-Unis pour être témoin d'exemples concrets où la communauté LGBTQ+ de l’Atlantique est confrontée à de la haine et de la discrimination ou doit se battre pour faire valoir ses droits.

Le week-end dernier, une manifestation a eu lieu devant l'Assemblée législative à Fredericton contre la révision de la politique 713 dans les écoles sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle. Au début mai, trois jeunes ont été accusés de méfait pour avoir brûlé un drapeau de la Fierté en Nouvelle-Écosse. À l'Île-du-Prince-Édouard, un spectacle de drag queen pour enfants a été reporté en février après une vague de haine. Des drag queens avaient aussi été ciblées par des menaces de mort lors d’un spectacle à Moncton en août 2022.

Ça fait extrêmement peur. Je pense souvent que le monde ne le réalise pas, mais ce n'est pas juste aux États-Unis que ça se passe, c’est ici , lance la directrice de Fierté Dieppe, Audrey Gionet. Dans notre vie quotidienne, de jour en jour, on a à vivre de la transphobie.

La directrice de Fierté Dieppe, Audrey Gionet, (à gauche) et le codirecteur du Pôle de recherche interdisciplinaire sur les diversités et l’équité (PRIDE), Roger LeBlanc (à droite), le 16 mai 2023. Photo : Radio-Canada

Un récent sondage de la Fondation Émergence révèle d’ailleurs que 55 % des répondants affirment qu’on parle beaucoup trop de diversité sexuelle et de genre en Atlantique.

Je pense que ça démontre justement une [méconnaissance] de nos enjeux, de ce qu’on vit au quotidien , avance Audrey Gionet. C’est surprenant le nombre de personnes que je peux rencontrer et que je suis la première personne trans qu’ils rencontrent [...] C’est méconnu de beaucoup de monde.

Pour en finir avec l’exode

Audrey Gionet a jadis déménagé dans une grande métropole québécoise où elle a vécu 10 ans. Mais ce n’était pas chez moi, ce n’était pas l'Acadie. Mon monde me manquait , dit-elle. Elle est maintenant de retour dans son Nouveau-Brunswick natal.

Audrey Gionet avance que bien des membres de la communauté LGBTQ+ sont aussi revenus vivre dans la région pendant la pandémie. La levée des mesures sanitaires en 2022 leur aurait toutefois fait remarquer des différences entre la vie en métropole et en milieu rural.

Ils attendent à l'autobus, le monde va les regarder , cite-t-elle en exemple. C’est vraiment différent [dans les grands centres]. Tu ne devrais pas avoir besoin de t'évader pour pouvoir être toi-même.

Audrey Gionet affirme avoir des amis qui ont été congédiés, car leurs employeurs refusaient de leur offrir un climat de travail inclusif. Photo : Radio-Canada / OCEANE DOUCET

De son coté, Roger LeBlanc rappelle que la discrimination coute cher pour tout le monde. Lorsque l’on ne réussit pas, comme communauté, comme institution, comme milieu de travail, à retenir nos personnes brillantes qui doivent s’évader ailleurs dans les grands centres comme Montréal, Toronto, ou Vancouver, ce n’est pas juste la communauté 2SLGBTQIA+ qui perd , dit-il. On est tous perdants.

Un 17 mai sous le signe du militantisme

À court terme, Audrey Gionet souhaite que la communauté LGBTQ+ néo-brunswickoise réussisse à garder ses droits et ses acquis, tant au niveau gouvernemental qu'organisationnel. On a des bonnes bases, mais il faut vraiment aller à un autre niveau , clame-t-elle.

Elle réclame aussi que plus de soins de santé — physique comme mental — soient accessibles, et qu’un travail de sensibilisation soit fait au sein du milieu médical. Ça sauve des vies , assure-t-elle.

« Il y a plusieurs membres de la communauté qui ont peur de parler à leur médecin de famille parce qu'ils savent qu’il ne sont pas très ouverts aux enjeux de la communauté. » — Une citation de Audrey Gionet

Pour sa part, Roger LeBlanc fonde beaucoup d’espoir sur les prochaines générations. Il considère que les jeunes sont de plus en plus autodidactes et avertis, ce qui est de bon augure.

Des citoyens lors d'une manifestation contre la révision de la politique 713 au Nouveau-Brunswick, le 13 mai 2023 à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Si j'étais d’une génération qui ne croit pas à la diversité [...], je serai préoccupé par la prochaine génération gen Z et gen Alpha qui vont diriger l’émancipation de toute notre communauté ensemble , croit-il.

Audrey Gionet rappelle à tous que le poids du militantisme et de la sensibilisation aux enjeux LGBTQ+ ne peut cependant être porté par la communauté LGBTQ+ seule. Ça nous prend des alliés qui sont là pour nous soutenir et pour nous aider.

Roger LeBlanc est du même avis. Si une personne n’a jamais rencontré une personne trans, c’est à leur perte, parce que nos enfants trans devraient être révérés , conclut-il.

Avec des informations de Karine Godin