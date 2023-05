Une suspension de 30 jours recommandée contre l’entraîneur-chef d’Unigym Gatineau

Radio-Canada révélait début mars que plusieurs anciens entraîneurs, d’anciens athlètes et des parents avaient dénoncé certaines de ses méthodes et le climat jugé malsain au club.

Dans le rapport du CPI , obtenu par Radio-Canada, on lui reproche spécifiquement cinq comportements. Il est d’abord blâmé pour avoir fait subir de la violence psychologique à ses athlètes à plusieurs occasions et pour les avoir dénigrés dans l'exercice de ses fonctions.

La preuve présentée démontre, de façon prépondérante, un nombre innombrable de situations où l’intimé a passé des commentaires dénigrants – et mêmes violents – à l’égard de plusieurs de ses athlètes , peut-on lire dans le document daté du 24 avril.

L’entraîneur d’expérience occupe aussi différentes fonctions sur la scène nationale. Il a notamment dirigé Équipe Québec aux Jeux du Canada il y a quelques semaines.

Violence psychologique

Le CPI fait aussi mention des cris poussés par M. Fallon dans le cadre de ses fonctions chez Unigym.

L’usage de cris tel qu’effectué par l’intimé [...] constitue de la violence psychologique au sens des définitions de la Politique [en matière de protection de l’intégrité] , ajoute-t-on dans le rapport. Un entraîneur est normalement situé à une faible distance de ses athlètes lorsqu’il les entraîne [...] il apparaît inutile aux yeux du comité que l’intimé ait à crier de façon aussi fréquente pour se faire entendre.

Des événements lors desquels M. Fallon a tiré les cheveux de ses athlètes ont aussi été retenus. Radio-Canada présentait notamment le témoignage de l’ancienne gymnaste Michaela Stevenson à cet effet dans son reportage en mars dernier.

« Le comité est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une technique appropriée ou adéquate, qu’elle compromet la sécurité des athlètes. » — Une citation de Extrait du rapport du Comité de protection de l’intégrité

L’entraîneur se fait aussi réprimander pour avoir forcé les athlètes à répéter des exercices malgré leur réticence et pour ne pas être venu en aide aux athlètes lorsque requis. Le CPI reconnaît qu’il n’est pas venu en aide à une victime lorsqu’elle s’est fracturé le pied l’automne dernier.

Une suspension et des formations

Le comité recommande d’abord un avertissement dans le dossier de Dave Fallon. Il suggère aussi de le suspendre officiellement de ses fonctions d’entraîneur pour une période de 30 jours, sans préciser si cette suspension serait avec ou sans salaire. Il devra aussi participer à un atelier de sensibilisation de l’organisme Sport’Aide et à plusieurs autres formations.

Dans son rapport, le CPI souligne qu’il tient compte du nombre important de victimes, de leur âge et de la gravité de certains manquements pour établir ses recommandations. Il ajoute le manque d’introspection de l’intimé et le fait qu’il ne soit pas conscient du tort qu’il ait pu faire à certaines victimes. Le CPI prend aussi en compte la suspension administrative avec rémunération de l’entraîneur au cours des dernières semaines.

Par ailleurs, le CPI conclut que l’entraîneur-chef d’Unigym n’a pas manqué à ses obligations d’utiliser un matériel de protection adéquat durant les entraînements et a respecté les règles de sécurité de base. Le CPI ne peut pas conclure non plus qu’il n’a pas suivi le protocole de gestion des commotions cérébrales.

Unigym confirme le retour de l'entraîneur-chef

Dave Fallon n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de Radio-Canada.

Dans un communiqué conjoint publié mardi après-midi, Unigym Gatineau et Gymnastique Québec annoncent le retour de l’entraîneur le 11 juin prochain. Les deux organisations refusent de commenter davantage le dossier en raison de la confidentialité du processus.

« Nous pouvons cependant confirmer que le retour de l’entraîneur concerné est fait dans le respect des recommandations émises par le Comité de protection à l’intégrité. » — Une citation de Extrait du communiqué d'Unigym Gatineau et Gymnastique Québec

Unigym Gatineau et Gymnastique Québec assurent également qu'ils s'engagent à offrir un environnement d’entraînement et de compétition sécuritaire et inclusif, exempt de toute forme de mauvais traitement, de harcèlement et de discrimination .

Le club rencontrera sous peu les membres du Sport-Études pour faire le point sur la situation.

Avec la collaboration de Laurie Trudel