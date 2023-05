Des pétrolières réduisent de nouveau leur production à cause des feux

Certaines compagnies pétrolières et gazières de l'Alberta interrompent à nouveau leur production en raison de la chaleur et de la sécheresse qui aggravent la situation des incendies de forêt dans la province productrice d'énergie.

Un certain nombre d'entreprises des régions touchées avaient pu reprendre leurs activités la semaine dernière, les températures plus fraîches et les précipitations ayant soulagé certaines régions de la province. Mais la situation s'est détériorée cette semaine en raison des vents changeants et des températures plus chaudes.

Crescent Point Energy a indiqué avoir de nouveau fermé l'intégralité de sa production dans la région de Kaybob Duvernay, représentant l'équivalent de 45 000 barils de pétrole par jour, après avoir précédemment réactivé une partie de cette production la semaine dernière.

La société affirme qu'aucun dommage à ses installations n'a été signalé. L'Alberta compte actuellement 87 incendies de forêt actifs en Alberta, dont 24 qui ne sont pas maîtrisés.