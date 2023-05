Québec octroie 3,3 M$ de plus pour la conversion du couvent des Sœurs du Saint-Rosaire

Ce montant s'ajoute à celui de 7,7 millions de dollars déjà consentis par Québec et Ottawa à Serviloge, l'organisme qui pilote ce dossier.

La députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, a fait l'annonce de l'octroi de ces fonds supplémentaires par communiqué mardi, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau.

Ce projet prévoit l'aménagement de 44 unités de logement dédiées à une clientèle à faible revenu.

Ces millions supplémentaires doivent servir à éponger l'augmentation des coûts de construction, de financement et d'assurance. L'objectif est donc d'accélérer la construction de ces logements.

À titre de ministre responsable de l’Habitation, c’est une volonté inébranlable qui m’anime d’accélérer la construction de logements au Québec. Nous devons faire plus, plus vite et mieux. Permettre aux projets d’être mis en chantier plus rapidement, malgré une conjoncture défavorable, est l’une des voies que nous privilégions, affirme à ce propos la ministre France-Élaine Duranceau par voie de communiqué.

Appelé à réagir, le maire Guy Caron a salué ces fonds alloués par Québec pour la construction de logements abordables à Rimouski.

C'est une bonne nouvelle! Tous les investissements du gouvernement [...] sont les bienvenus pour un projet qui est extrêmement complexe. On sait que ça va requérir beaucoup de financement. La Ville est prête à faire son bout de chemin pour travailler avec Serviloge, pour travailler avec les Sœurs du Saint-Rosaire pour une conversion de cet édifice , a réagi le maire.

Un autre projet de construction de 47 logements dans le couvent des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, cette fois dédiés aux aînés et aux personnes en situation de vulnérabilité, a aussi reçu du financement de Québec l'an dernier.

Une centaine de logements sociaux pourrait aussi s'ajouter aux 44 déjà prévus et pourrait être aménagées dans un nouvel immeuble qui serait construit sur les terrains adjacents au couvent.