Procès de Martin Lévesque : son ex-conjointe appelée à la barre

Le premier témoin appelé par son avocat est l'ancienne conjointe de Lévesque qui a vu son comportement changer au fil de ses missions. Nancy Ouellet a formé un couple avec Martin Lévesque pendant une vingtaine d'années.

Leur relation s'est dégradée à la suite des déploiements de Lévesque en Afghanistan, où il a perdu plusieurs frères d'armes.

En 2009, Martin Lévesque a lui-même été blessé par une explosion, mais il a insisté pour rester en Afghanistan, a témoigné madame Lévesque.

Selon elle, le militaire consommait beaucoup plus d'alcool et était plus irritable lorsqu'il revenait au pays.

Son témoignage se poursuivra toute la journée.

Martin Lévesque témoignera

Avant de débuter sa défense, Me Pierre Gagnon qui représente le militaire à la retraite a annoncé que son client témoignera plus tard cette semaine.

Un psychiatre expert en choc post-traumatique sera également appelé à la barre des témoins.

Rappelons que Martin Lévesque admet qu'il a fait feu sur Patricia Sirois, tuant la mère de famille devant les yeux de ses deux jeunes enfants à Saint-Raymond de Portneuf, en septembre 2021. Son avocat présente une défense de non-responsabilité, en raison de troubles mentaux.

Plus de détails à venir.