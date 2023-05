Yao, Céleste Lévis et Geneviève et Alain brillent parmi les nommés au prochain Trille Or

L'Association des professionnel.le.s de la chanson et de la musique (APCM) a dévoilé mardi les artistes nommés pour la prochaine édition du gala Trille Or, prévue du 7 au 9 septembre à Ottawa. Parmi les artistes de la région en lice pour un prix, Yao figure en bonne place avec huit nominations. Il est suivi de près par la chanteuse Céleste Lévis et le duo Geneviève et Alain, nommés chacun dans sept catégories.

L’album Kintsugi de Yao valent au slameur d’être nommé notamment dans les catégories Album, Spectacle, Conception visuelle, Vidéoclip ou encore Auteur.e et/ou compositeur.trice.

Céleste Lévis se fraie une place dans sept catégories, dont Artiste solo, Pop, Spectacle, Présence web et Export Ontario.

Parmi les sept nominations du duo Geneviève et Alain, figurent celles de Groupe, Spectacle, Présence web et Folk / Country / Trad.

Tous figurent dans une nouvelle catégorie : le Coup de cœur du public. Les membres du public pourront ainsi voter pour désigner l’artiste préféré parmi 21 projets retenus dans les catégories Artiste solo et Groupe.

Photo : Avec la gracieuseté de l'APCM / Julien Lavoie

La région sera également représentée au gala Trille Or par le groupe Les Rats d’Swompe, la chanteuse Mélissa Ouimet, la comédie musicale Vaches the musical et la maison de production Le Réveil pour son initiative d’application mobile Ça s'passe.

Les Fransaskois Ponteix et Étienne Fletcher dominent quant à eux les nominations du gala avec respectivement 10 et neuf possibilités de décrocher un prix. Le duo Beau Nectar, composée par la Franco-ontarienne Marie-Clo et la Fransaskoise éemi, s’adjuge aussi une place dans neuf catégories.

Le gala Trille Or célèbre les artistes de la francophonie canadienne. Initialement pensé pour distinguer les artistes de l’Ontario, l’événement a progressivement convié parmi les nommés les talents des provinces de l’Ouest.