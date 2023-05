Le Tour de l’Abitibi relance la balade Cyclo Titour

L’événement avait connu une grande popularité dans les années 1990, attirant un record de 2450 participants en 1996. Disparu en 2004, le Cyclo Titour était revenu pour une édition spéciale en 2018, à l'occasion du 50e anniversaire du Tour de l’Abitibi.

« Notre mission, ce n’est pas juste d’organiser une course internationale de grande envergure, mais aussi de faire bouger les gens et de promouvoir les saines habitudes de vie. C’est important pour nous d’intégrer les gens dans la pratique du vélo. » — Une citation de Mélanie Rocher, présidente du Tour de l’Abitibi

Le Cyclo Titour, une randonnée participative et familiale, avait attiré 350 participants en 2018 et les organisateurs visent un minimum de 300 cyclistes cette année. Le trajet demeure le même, avec le départ à Amos et l'arrivée à Val-d'Or, pour un total de 69 km.

On aimerait que ça redevienne un événement annuel, précise Mme Rocher. On veut créer un happening. On revient cette année avec la formule qu’on connaît, pour mettre la table, mais il n’est pas dit qu’on ne voudra pas regarder d’autres tracés dans le futur.

Les inscriptions sont ouvertes à partir du site Internet du Tour de l’Abitibi. La participation coûte 35 $ pour une personne, 50 $ pour une famille et 500 $ pour une entreprise représentée par 10 personnes.