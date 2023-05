Intégration des personnes trans et non binaires : comment l’école peut faire mieux?

L’ajout de protections législatives ne suffit pas pour assurer l'inclusion et le respect des personnes trans et non binaires dans les écoles, prévient une chercheuse. Les institutions d’enseignement doivent, selon elle, refaire leurs devoirs.

En 2017, le gouvernement fédéral a apporté des modifications à la Loi canadienne sur les droits de la personne afin d’offrir une protection à la communauté trans et non binaire. Cet amendement interdit la discrimination fondée sur l'identité ou l’expression de genre.

« Je pense que les écoles auraient avantage à s'asseoir et à regarder leurs pratiques à l’interne pour s’assurer qu’ils ne placent pas les jeunes trans et non binaires dans des situations de discrimination… Qu’ils ne contreviennent pas à la loi. » — Une citation de Annie Pullen Sansfaçon, titulaire de la Chaire de recherche sur les enfants transgenres et leurs familles

Annie Pullen Sansfaçon estime que les écoles doivent jouer un rôle proactif pour que les jeunes puissent se concentrer sur leurs apprentissages et non sur la revendication de leurs droits. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La mise en place de mesures tangibles visant l’intégration des personnes trans et non binaires est très inégale dans le réseau scolaire au pays, note la professeure à l’École de travail social de l’Université de Montréal.

Bien que certaines écoles aient adopté des pratiques exemplaires, de nombreux établissements peinent encore à mettre en place des changements administratifs concrets pour favoriser l’inclusion.

Un climat de genre ou de pression de conformité de genre affecte tout le monde , précise Annie Pullen Sansfaçon.

Passer de la parole aux actes pour une meilleure inclusion

Pour faciliter l’intégration des personnes trans et non binaires, le milieu scolaire dispose de différentes solutions.

Par exemple, une école peut extraire les marqueurs de genre dans sa gamme de vêtements, proposer des lieux d’intimité pour tous ou encore reconnaître, sans condition, l’identité ou l’expression de genre de l’élève.

Selon Isabelle Larabie, technicienne en éducation spécialisée à l’École polyvalente de l'Érablière à Gatineau, la clé réside aussi dans les échanges entre jeunes.

Pour cette raison, elle anime des dîners-rencontres plusieurs fois par semaine avec les membres du comité AlliéEs. Ce groupe offre un espace sécuritaire où tout le monde peut poser des questions, obtenir de l'information fiable sur différents enjeux et se sentir soutenu dans son identité.

« Ultimement le but, c’est de leur donner envie d’aller à l’école! » — Une citation de Isabelle Larabie, technicienne en éducation spécialisée et animatrice du comité AlliéEs de l’École polyvalente de l’Érablière

Isabelle Larabie en pleine discussion avec des membres du groupe AlliéEs de l’École polyvalente de l’Érablière. Photo : Radio-Canada / Marie-Lou St-Onge

Ce genre de groupes existent aussi dans d’autres établissements. Selon Isabelle Larabie, ils jouent un rôle crucial dans le bien-être des élèves trans et non binaires. Elle observe depuis les dernières années un engouement croissant pour le comité de la part des élèves, et ils sont de plus en plus jeunes au moment de s’y joindre.

Quand je parle avec eux, ils me disent : “Madame, ça fait tellement longtemps que je me questionne. J’ai 12 ans et dès mon arrivée ici, je vais oser et prendre ma place” , confie l’animatrice entourée de jeunes en questionnement.

Le ministère de l’Éducation du Québec soutient les groupes AlliéEs afin d’assurer un climat exempt de discrimination dans les écoles. Bien qu’il y ait de plus en plus de comités, ils dépendent toujours de la priorisation de la direction et de la disponibilité du personnel.

Ces diparités laissent planer beaucoup d'incertitudes, se désole Isabelle Larabie. Elle espère des actions pour rendre obligatoire la mise sur pied de comités AlliéEs dans toutes les écoles.