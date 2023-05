Le Sasquatch, une légende bien vivante

La vallée de Nicola est le berceau d’une longue et riche histoire. Parmi elle, se cache celle de grands primates hirsutes se promenant dans les forêts. Ces légendes, transmises de génération en génération, alimentent aujourd’hui de nouvelles théories.

Qui sont ces êtres mystérieux, ces vagues silhouettes sombres qui semblent toujours disparaître dès qu’on souhaite alerter ses compères? Les yeux lumineux dans la nuit sont-ils ceux d’un cougar ou appartiennent-ils à un prédateur plus inquiétant?

Les légendes entourant le Sasquatch se transmettent depuis des générations. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Ces questions étaient sur les lèvres de quelques centaines de curieux venus se rassembler samedi dernier à la Nicola Valley Bigfoot Conference.

Pas un brin d’ironie n’était palpable à l’aréna communautaire Shulus, mis à part la présence costumée d’un primate faisant figure de mascotte officielle, ainsi que la vente de souvenirs en tous genres, dont le Sasquatch Coffee, servi avec un grand sourire.

Le scepticisme fait partie de l’équation, même pour les plus mordus d’entre eux. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Même si l’ambiance était plutôt festive, il n’en reste pas moins que ces gens avaient des questions sérieuses à poser et des expériences personnelles à partager.

C’est un événement où j’ai voulu créer un espace sécuritaire pour que ces gens puissent partager leurs expériences sans avoir à subir le jugement des autres , décrit Sheldon Quewezance, l’organisateur de l’événement.

« Il y a une certaine stigmatisation liée au fait d'avoir vu un Sasquatch ou de dire que l'on est impliqué dans le monde du Sasquatch. » — Une citation de Sheldon Quewezance, organisateur de la Nicola Valley Bigfoot Conference

Sheldon Quewezance affirme que plusieurs personnes se sont vues refuser l’accès à la conférence par manque de places disponibles. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Créateur du balado Nicola Valley Bigfoot, Sheldon Quewezance écoute l’histoire de tout un chacun, même si parfois, lui-même ressent un doute devant une histoire particulièrement abracadabrante.

Yeux écarquillés, froncements de sourcils, sourires moqueurs, le tout souvent accompagné de railleries, ces réactions ne lui ont jamais fait douter de l’existence du Sasquatch. Toutefois, il croit que ces réactions en poussent plusieurs à ne pas partager ce qu’ils croient avoir vu.

Une image du film 16mm tourné par Ivan Marx en 1977 qui montrerait le légendaire Sasquatch, Bigfoot, dans les collines du nord de la Californie. Photo : Associated Press

Distinguer le mythe et la réalité

Dale Robertson est un nouveau membre de cette communauté de gens convaincus. Après avoir vécu une expérience qu’il ne pouvait attribuer qu’à un animal inconnu, il a préféré ne pas partager son expérience, par peur d’être pris pour un illuminé.

Je suis au-delà de la croyance. Je sais qu'ils existent. Ce n'est pas parce que la science traditionnelle ne les a pas découverts qu'ils n'existent pas. On découvre sans cesse de nouvelles choses, on ne sait pas tout et on ne saura jamais tout, lance-t-il.

Le scepticisme fait toujours partie de l’équation, même pour les plus mordus d’entre eux. Ils ne prétendent pas être en possession de preuves de l’existence du Sasquatch, mais souhaitent accumuler les connaissances communes sous le grand chapiteau de la science citoyenne.

Dale Robertson est un nouveau membre de cette communauté de gens convaincus. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Alex Solunac, cryptozoologiste et membre du Bigfoot Field Researchers Organization, tenait à souligner l’importance de la distinction entre mythe et réalité.

En tant que chercheurs, nous devons garder à l'esprit qu'il existe des explications naturelles à certaines choses qui peuvent souvent être perçues comme étant liées au Sasquatch. Il faut donc savoir que lorsque vous entendez ces petits cliquetis et que vous faites un rappel, si vous recevez un nouveau rappel, il s'agit en fait d'un insecte à la recherche d'un partenaire.

Il a rappelé à maintes reprises qu’il était primordial de ne pas attribuer ces soi-disant manifestations au Sasquatch, au risque d’embrouiller les pistes et décrédibiliser leurs méthodes de recherches qui se veulent des plus sérieuses.

Thomas Steinberg, membre autoproclamé de la vieille garde , abonde dans le même sens. Il affirme sans l’ombre d’un doute qu’une panoplie de balivernes circulent librement dans les cercles d'initiés. Il déplore qu’une forme de sensationnalisme vienne contrecarrer les efforts déployés par les chercheurs plus sérieux .

Les participants tentent de distinguer le mythe et la réalité entourant l'existence, ou non, du Sasquatch. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Il est d’ailleurs prudent dans la description de son expérience avec un possible Sasquatch.

Il y a beaucoup de recherches sérieuses, mais il y en a encore plus qui sont de mauvaise qualité. Certains préfèrent jouer à Mulder et Scully [de la célèbre série paranormale, X-Files : aux frontières du réel, NDLR] et tourner en rond incessamment. J’en ai assez des foutaises, si on veut réellement résoudre ce mystère, il faut s’en tenir aux faits.

Ainsi, si le mystère du sasquatch plane toujours, une chose est sûre, plusieurs tenteront infatigablement de le résoudre.