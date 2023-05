La Saskatchewan accorde 400 000 $ de plus à une unité de soutien en santé mentale en ligne

L’unité pourra ainsi accueillir 500 clients supplémentaires par an dans son programme de thérapie cognitivo-comportementale offerte par Internet, ce qui portera le total à 2000.

Cette ressource en ligne offre un moyen pratique et facile d'accéder au traitement et au soutien en santé mentale et en toxicomanie dans toute la province, y compris les régions rurales et éloignées , indique le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Everett Hindley, dans un communiqué de presse.

Grâce à ce programme, les patients bénéficient en moyenne d'une vingtaine de minutes de soutien d'un thérapeute par semaine.

Nos patients nous disent qu'ils préfèrent cette méthode de soins de santé mentale et obtiennent des résultats qui améliorent leur santé mentale et leur bien-être , souligne pour sa part la professeure de psychologie et directrice de l'unité, Heather Hadjistavropoulos.

La thérapeute et chercheuse associée au sein de l'unité, Kelly Adlam, déplore toutefois l'accès aux services en santé mentale dans la province. Il est très difficile pour les gens, dans de nombreux cas, d'accéder aux soins en temps voulu.

Pour elle, le service qu'offre l'unité de soutien en santé mentale en ligne est important, car les personnes à la recherche d'une thérapie en personne peuvent se retrouver sur de longues listes d'attente.

Le ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Saskatchewan, Everett Hindley (au milieu) pense que la thérapie en ligne offre plus d'options à la population en matière de santé mentale. Photo : Radio-Canada / Liam O'Connor

Dans son communiqué, le gouvernement de la Saskatchewan précise avoir investi environ 9 millions de dollars dans la thérapie cognitivo-comportementale offerte par Internet, depuis son lancement en 2015.

En Saskatchewan, plus de 13 000 personnes ont déjà bénéficié de ces services depuis 2013, ajoute la province.

Avec les informations de Liam O'Connor