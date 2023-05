La N.-É. va étudier les sites de 5 anciennes mines pour y planifier le nettoyage

La Nouvelle-Écosse va de l'avant avec son plan d'évaluation et de nettoyage de dizaines de sites potentiellement contaminés par l'extraction de l'or il y a plus de 100 ans.

Construire Nouvelle-Écosse, l’agence provinciale qui supervise le projet, a lancé un appel d'offres pour des consultants en environnement pour étudier les sites d'anciennes mines d'or à Mill Village, Lochaber Mines, Widow Point, Miller Lake et Country Harbour Mines.

Les consultants doivent confirmer si des contaminants sont présents sur ces sites et, le cas échéant, quels types et où ils se trouvent.

Nous avons recommandé et avancé cinq autres sites à la phase d'évaluation environnementale de ce programme , indique Construire Nouvelle-Écosse, dans un communiqué.

Nous choisissons les sites, dont la totalité, ou plus de 90% des résidus miniers connus sont situés sur des terres de la Couronne.

L'appel d'offres est en cours pour trouver des consultants environnementaux qui vont étudier les sites d'anciennes mines d'ore de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

La Nouvelle-Écosse a connu au cours de son histoire, plusieurs ruées vers l'or. Des gens du monde entier venaient à la recherche du métal précieux dans les années 1860, 1880 et 1930.

De nombreuses opérations historiques d'extraction d'or utilisaient du mercure et du cyanure pour extraire l'or du minerai, et les résidus contaminés étaient simplement déversés dans les cours d'eau à proximité ou laissé sur le sol. Au fil des ans, certains contaminants ont été transportés par des plans d'eau et les zones contaminées ont été élargies.

En 2018, la province a annoncé son intention de nettoyer deux des mines historiques les plus contaminées de la Nouvelle-Écosse, au coût de 48 millions $. L’estimation a maintenant grimpé à 60 millions $.

Un mur de roche entoure le bassin de décantation des résidus de la mine Touquoy. à Moose River, N.-É. Photo : Radio-Canada / Steve Lawrence

Des évaluations de cinq autres sites sont en cours, mais des dizaines d'autres sont sur la liste pour une étude future.

Début des travaux le mois prochain

Les consultants choisis pour mener les études visiteront les deux emplacements et prélèveront des échantillons.

Ils évalueront la probabilité que des contaminants aient affecté les propriétés adjacentes et détermineront dans quelle direction ils se déplacent, à quelle vitesse et le risque pour la santé humaine et écologique.

Ils passeront en revue toutes les études environnementales précédentes, les documents historiques et les photos aériennes, et résumeront l'histoire environnementale des sites.

L'appel d'offres exige que les soumissionnaires retenus déposent un rapport fournissant des options de remédiation, y compris une option privilégiée.

Les travaux devraient commencer en juin et le rapport est attendu pour le 17 novembre.

Le site de la région de Mill Village est situé à quelques kilomètres à l'ouest de Charleston, au nord-est de Liverpool, et comprend environ 2,28 hectares. Le site compte sept ouvertures de mines abandonnées, dont celle du puits principal bouché en 2013.

L'emplacement a été exploité de 1900 à 1902, puis en 1930, 1934 et de 1946 à 1951.

Il y avait deux mines distinctes dans la région, la mine Gold Eagle, qui se trouve sur une propriété privée, et la mine Thompson, qui se trouve sur des terres de la Couronne.

Le site de Country Harbour Mines est situé le long de la route John Fenton à l'ouest de Country Harbour Mines, à environ 15 kilomètres au nord-ouest de Goldboro sur la côte est.

Il s'étend sur environ 42 hectares et compte 46 ouvertures de mines abandonnées, dont certaines sont classées comme dangereuses parce qu'elles ne sont ni clôturées ni remplies.

L'emplacement a été exploité entre 1871 et 1951, et a permis de produire 9960 onces d'or. Environ 13 000 tonnes de résidus sont encore sur le site.